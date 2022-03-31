Erhürman: Kimse bu halkın tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın!

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31/03/2022

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Erhürman: Kimse bu halkın tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin kötü yönetildiğine dikkat çekerek “Kimse, bilindik ezberlerle, kamu-özel sektör çalışanı ayrımcılığıyla bu halkın öfkesini, tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın” dedi.  

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Kötü yönetim, hatta yönetmeme, elektrikte yapılanlar ve yapılmayanlar, ekonomik akıldan yoksun zam kararları, plansızlık, insanları üretimden koparma... Halk ezilirken sergilenen makam, atama kavgalarının açıkça ortaya koyduğu gailesizlik, bu toplumun gailesini dahi çekmeme hali...

Bunlar, özel sektör çalışanını da, kamu çalışanını da, işsiz kalanı da, kayıt dışına düşeni de, esnafı da, işletmeleri de... herkesi, bütün bir halkı umutsuzluğa düşürdü, ezdi. Kimse, bilindik ezberlerle, kamu-özel sektör çalışanı ayrımcılığıyla bu halkın öfkesini, tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın boşuna. Bu saatten sonra bölerek yönetemezsiniz. Tutmaz!

31/03/2022 20:32
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TAGS: Erhürman: Kimse bu halkın tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın!
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