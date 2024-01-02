Erhürman: KKTC bu davanın takipçisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman'da Haber Kıbrıs Dijital Grup Yayın Danışmanı Rasıh Reşat'ın sorularını yanıtladı. Erhürman, İsias davasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde tüm tarafların davanın takipçisi olduğunu göstermek amacıyla Türkiye'de bulunmanın önemine vurgu yaptı. Erhürman, ayrıca Adıyaman'da dava sürecinde ailelere destek olmanın önemine dikkat çekti.

İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yarın yargılamasını değrlendiren Erhürman, savcılığın iddianamesinin çok arzu edilen bir yerden gelmediğini ve ailelerin beklentisinin olası kasttan yargılanmaları olduğunu ifade etti.

Erhürman, bu kavramların Türk Ceza Hukuku'nda henüz emsalleriyle netleşmemiş kavramlar olduğunu belirterek kendi değerlendirmesinin de olası kast yönünde olduğunu söyledi.

"Bilinçli taksir" durumunda her bir vefat için ayrı ceza takdir edilmediğini, ancak toplu bir ceza verildiğini belirten Erhürman, "olası kast" durumunda ise her bir vefat için ayrı ayrı yargılama yapıldığını vurguladı. Bilinçli taksir ve olası kast kavramlarını detaylı bir şekilde açıklayan Erhürman, bilinçli taksirin kusura dayandığını, olası kastta ise kasıt olduğunu ifade etti.

Erhürman, adaletin zedelenmemesi adına adil bir kararın çıkmasını arzuladıklarını belirtti ve dava sürecinde ailelere destek olmanın önemine vurgu yaptı.