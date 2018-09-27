Erhürman: KKTC vatandaşı oranını artıracağız

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm Bakanlığı, KOBİGEM ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde geliştirilen KKTC Turizm Potansiyellerini Geliştirme Projesiyle, turizm sektöründe çalışanlara ve çalışmak isteyenlere yönelik yeni bir eğitim programı başlatılıyor.

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaparak, “Turizm sektöründe çalışanların yalnızca % 22’si KKTC vatandaşı ve bizim %19 genç işsizliğimiz var.” dedi.

Erhürman, bu projeyle ilgili, yakında açıklama yapacaklarını belirterek, “Gençlerimizin turizm sektöründe çalışmasını teşvik edecek diğer projelerimizle birleştireceğiz ve turizm sektöründe çalışan KKTC vatandaşı oranını mutlaka artıracağız.” ifadelerini kullandı.