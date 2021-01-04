Erhürman: Komite toplanmadan öneri getirmek yanlış

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun’un, Meclise sunduğu, ‘Davalarda Zaman Aşımı Değişiklik Yasa Önerisi’ni eleştirerek, yasa önerisinin ‘ivediliğinin’ geri çekilmesini talep etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun’un, Meclise sunduğu, ‘Davalarda Zaman Aşımı Değişiklik Yasa Önerisi’ni eleştirerek, yasa önerisinin ‘ivediliğinin’ geri çekilmesini talep etti.

Erhürman, Meclis’in saat 10.00’da toplanması gerekirken saat 11.30’da toplanarak nisabın sağlanmasını eleştirerek başladığı konuşmasını bahsi geçen yasa önerisinin komite toplanmadan, Maliye Bütçe Komitesi’nin gündemine aktarılmasını yanlış olduğunu bu önerinin Hukuk Komitesi tarafından görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Komitenin devre dışı bırakıldığını dile getiren Erhürman, “Her şey allem galem oldu şimdi bunu yapacaksınız? takvim belli, neyin ivediliği? Hangi komiteye çekmeye çalışıyoruz? Pandemi dolayısıyla bir takım aksamalar oldu. Ama bunlar kalıcı hale getirilemez. Davacı davalı ilişkisini 6 seneye yaydınız demek Bir alacağı 9 seneye yaydığınız demektir. Bu işin uzmanlarıyla oturulup konuşulması lazım. Sakın bu süreç içerisinde böyle şeylerle karşılaşmayalım, burası Pazar yerine döner” dedi.

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04/01/2021 13:46