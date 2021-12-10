Erhürman: Kontenjanların tümünü kullanmayacağız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kontenjanların tümünü kullanmayacağız”

2022 Erken Genel Seçim hakkında CTP’deki aday belirleme süreci hakkında konuşan Erhürman, “Başvuran adaylardan memnunum. Ön seçime giren adayların kalitesi yeterlidir bu nedenle. kontenjanların tümünü kullanmayacağız. Güzelyurt’ta 2 numara kontenjan adayı olacak” ifadelerini kullandı.

“Güzelyurt nüfus kaybetmedi, Girne’de artış var”

Güzelyurt’ta milletvekili sayısının azaltılması konusunda konuşan Erhürman, “Güzelyurt ve Lefke kalkınmada öncelikli yöre olarak belirlendi ancak gerekli katkılar verilmiyor. Üretim ve turizm konusunda adım atılmıyor. Güzelyurt nüfus kaybetmedi nüfusu sabit ancak Girne sürekli nüfus alıyor. Nüfus artışı sağlanması için cazibe yatırılmalı. Bu bölgelerin gelişmesi için adım atılmalı. Bizim için en önemli yer Güzelyurt, Lefke ve İskele’dir. Girne bir yatırım merkezidir şehirleşmiştir ancak geriye dönmesi mümkün değil. Bu 3 bakir bölge düzenli gelişerek iyi bir noktaya gelebilir” dedi.

“Adaylar açıklandıktan sonra anketler değerlendirilmeli”

Gezici Araştırma Şirketi’nin anketi konusuna değinen Erhürman, “Anketler bizim için değerledir. Henüz bakma imkanı bulmadım. İnceleyip değerlendireceğiz. Adaylar açıklandıktan sonra anketler daha anlamlı olur. Adaylar açıklandıktan sonra biz de parti olarak anket yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

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10/12/2021 16:22