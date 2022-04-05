Erhürman: Kontrolü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıyayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kontrolü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Elektrik zammının birçok alanı domino etkisiyle kaosa soktuğuna dikkat çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin aldığı kararlarla ‘ortalığı birbirine kattığını’ ifade etti. Havadis Web TV’de Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Maalesef yine krizin ortasında istikrarsızlığa mahkum edilmiş durumdayız” diye konuştu.

ERHÜRMAN: ÇOK CİDDİ BİR YÖNETSEL ZAAFİYET VAR

Elektrik faturalarının zamlardan sonra bire üç geleceğinin belli olduğunu söyleyen Erhürman, elektrik zamlarının ciddi şekilde artışa sebebiyet vereceğini ifade etti. Elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesinin sürpriz olmasının mümkün olmadığını kaydeden Erhürman, “Bu faturaların buralara çıkması hata iseydi neden yaptınız. Reaksiyonu mu ölçtünüz yoksa hesabı mı yapamadınız?” diye sordu. Söz konusu durumu çok ciddi bir yönetsel zafiyet olarak niteleyen Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu elektrik zammını yeniden değerlendireceğini beyan etti. Ne kadar indirim yapacak? Yapacaksa teknik olarak nasıl yansıtacak?” diye sordu.

“ELEKTRİK ZAMMI BİRÇOK ALANI DOMİNO ETKİSİYLE KAOSA SOKTU”

İnsanların bu faturaları ödemesinin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, “Dünden beri telefonlarımız susmuyor. Engelli maaşı 3 bin lira, maaşının üstünde fatura gelen insanlar var bu ülkede” diye konuştu. Elektrik zammının, ekonominin birçok alanını domino etkisiyle kaosa soktuğunu kaydeden Erhürman, sosyal sigortaların borç alarak emeklileri ödemeye başladığını da hatırlattı. Hükümete, ‘maliyeci zihniyetten vazgeçin’ çağrısında bulunan Erhürman, “Yaptığınız her zam daha fazla kayıt dışı doğurduğu sürece, sosyal sigortaların dengesi daha da bozulacak” dedi. Bu dengeyi bir türlü anlayamamış bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, alkol zammında da aynı durum olduğunu vurguladı.

“ALDIĞINIZ KARARLARLA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTINIZ”

Bir kısım insanın artık süt alamaz duruma geldiğine dikkat çeken Erhürman, “Aldığınız kararlarla ortalığı birbirine katıyorsunuz. Hem akaryakıta zam yapıyorsunuz hem de insanları kuyrukta bekletiyorsunuz. Fiyat İstikrar Fonunu da boşalttınız. Hiç olmazsa becerin de insanları kuyrukta bekletmeyin. Elektrikte başka bir şey yapamazdık zaten dediniz, dakika bir tekrar değerlendireceğim diyorsunuz. Halk sadece geçim sıkıntısını yaşamıyor, ciddi bir yönetsel boşluk olduğu algısına da sahip. En son ihtiyaç duyduğumuz şey de budur. Halk güvenini kaybetti” dedi.

“HÜKÜMET NE YAPTIĞINI BİLMİYOR”

Şu anki hükümetin ne yaptığını bilmediğine işaret eden Erhürman, “Halkın dengesinin nasıl oynadığını görecek bir yapıda değiller. Kimi nereye atayayım derdindeler. Halkın bir de bunları görmesi, daha da sinir bozucu hale geliyor. Halk geçim derdinde. Bunun altından kimse kalkamaz. Bu toplumun bir dakika nefes almasına ihtiyacı var” diye konuştu. Zamların geri çekilmesi gerektiğini ve insanlara en baştan anlatılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, halkın da hükümetin gaile çekmediğini gördüğünü ifade etti. En son nizamnameye uygun değişikliğin kendi hükümetleri döneminde yapıldığını ifade eden Erhürman, “Bu faturalarla bu memlekette hayat sürdürülemez” dedi.

“VERGİLENDİRİLMEMİŞ GELİRLER VERGİLENDİRİLMELİ”

Şu anda kontrolü kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Erhürman, Euro’ya endeksleme politikasının da artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. Asgari ücretin 6 bin 90’a çıktığını fakat alım gücünün düştüğünü ifade eden Erhürman, sistemin yapısal sorunlarının değil, o sistemin içinde bile yapılan hataları konuşmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirilmesi ve Euro’ya endeksleme meselesinin önemine işaret eden Erhürman, plan yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Hükümetin oturup da dersine çalışmadığına vurgu yapan Erhürman, hükümetin ders çalışma zamanlarını atamalarla geçirdiğini dile getirdi.

“HALK ŞU ANDA 5 SENELİK BİR HÜKÜMET VAR ALGISIYLA BAKMIYOR”

Söz konusu durumun halkın sinirlerini daha da gerdiğine vurgu yapan Erhürman, “İstikrarı sağlayacağız diyenler kabinelerini oluşturdular, kabine değişmek zorunda kaldılar. Bu hükümet de doğduktan 15 gün sonra intihar etti. Bu kabine Faiz Sucuoğlu kabinesi değildir. Şu anki atamalar da kendilerine göre olmuyor. Halk şu anda 5 senelik bir hükümet var algısıyla bakmıyor. İstikrar diye geldiniz, 24 vekille hükümeti kurma sırasında götürüp iade ederim tehditleri yapıldı. Şu anda istikrarsız bir yapının içindeyiz” dedi. “Maalesef yine krizin ortasında istikrarsızlığa mahkum edilmiş durumdayız” diye konuşan Tufan Erhürman, hükümetin Anayasa’ya aykırı bir seçim tarihi belirleme girişiminin olduğunu hatırlattı.

“2019’DAN BERİ HATA ÜSTÜNE HATA YAPILIYOR”

Önceden yapılması gereken işlerin, şimdi yapılmaya çalışıldığını kaydeden Erhürman, “Elektrikte kaos yarattınız, şu anda insanlar bir taraftan faturaya bakıyor, bir taraftan da otomatik ödemeden gitti adil olarak geri dönecek mi diye düşünüyor” dedi. Bir ülkede belediyeleri kapatmak için karar alınacağı zaman, söz konusu belediyelerin başkanlarıyla da konuşulması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, kapatılacağı söylenen belediyelerin başkanlarıyla bile bir kere bile konuşulmadığının altını çizdi. Tüm kesimlerle temas halinde olduklarının altını çizen Erhürman, 2019’dan beridir durmadan hata üstüne hata yapan hükümetler olduğunu kaydetti. Herkesle adalet ve hak temelinde istişarelerini sürdürdüklerini ifade eden Erhürman, “Bir sorun da akıl sağlığımızı korumamız lazım. Akıl sağlığımızı korumak her gün biraz daha güç haline geldi” diye konuştu. Siyasetin sorun çözme sanatı olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Siyaset olmayan sorunu üretip onu çözme sanatı değildir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2022 14:31