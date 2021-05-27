Erhürman: Kutlu Adalı dosyası kapanmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili araştırma komitesi kurulması gündemiyle toplandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu acilen toplanması çağrısını yaptı. Polis Genel Müdürlüğü’ndeki tahkikat dosyasının ileriye götürülerek, Cumhuriyet Meclisi’nin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman, araştırma kapsamında TC makamlarıyla ilişki kurulması gerektiğini ve Adli Yardımlaşma Protokolü’ne ilişkin sürecin canlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Erhürman, KKTC'de hukuk açısından suçlarla ilgili ‘zaman aşımı’ olmadığına vurgu yaptı.

Kutlu Adalı cinayetinin ülke demokrasisi ve insan hakları tarihi açısından ciddi bir yara olduğunu anlatan Erhürman, “Bugün henüz kapanmış bir yara değil. Hukuki tarafına bakıldığında önümüzde henüz kapanmış bir dosya yok. Meclis’in araştırma işleri açısından da dosya kapanmadı” dedi.

Erhürman, geçmiş dönemde Meclis’te kurulan ancak sonuçlanmayan araştırma komitesi tutanaklarının da açıklanması ve incelenmesi gerektiğini kaydetti.

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27/05/2021 13:00