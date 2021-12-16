Erhürman: LAÜ’nün varlığı, bizim için umut ışığıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) varlığının kendileri için umut ışığı olduğuna vurgu yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet LAÜ’yü ziyaret etti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile görüşen CTP heyeti, LAÜ’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Lefke’nin, LAÜ’süz düşünülemeyeceğine vurgulayan Tufan Erhürman, Lefke’deki döngünün üniversite sayesinde sağlanabildiğini belirtti.

“LEFKE’Yİ ÜNİVERSİTESİZ DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, Lefke’ye her geldiklerinde, LAÜ’yü de ziyaret ettiklerini hatırlattı. Lefke bölgesini üniversitesiz düşünmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Erhürman, Lefke’de ekonominin temelinde üniversitenin olduğunu kaydetti. Lefke’nin gurur kaynağı olarak üniversitenin çalışmalarına başarıyla devam ettiğini ifade eden Erhürman, LAÜ’nün sadece ekonomik hayat açısından değil, sosyal hayatın döngüsü açısından da son derece önemli olduğunun altını çizdi.

“LEFKE’DEKİ DÖNGÜ LAÜ SAYESİNDE SAĞLANABİLİYOR”

Erhürman, pandemi sürecinin, üniversitelerimizi de sıkıntıya soktuğunu söylerken, Lefke’deki döngünün, üniversite sayesinde sağlanabildiğini belirtti. Pandemide kapalı kalınan dönemde üniversiteler açısından yeni bir vizyon ortaya koymak için çalışmalar yapılmadığını hatırlatan Erhürman, online eğitimin artık üniversitelerde bir yeri olacağını vurguladı. Sağlıkta da ekonomide de çok değerli zamanın kaybedildiğine dikkat çeken Erhürman, üniversitelerin geleceğine dair vizyonu hep birlikte çalışarak oluşturacaklarını anlattı.

“LEFKE ÜRETİM AÇISINDAN EN VERİMLİ YERLERDEN BİRİDİR”

Tufan Erhürman, “Lefke’nin özelinde turizmi ve üretimi nasıl üniversiteyle daha fazla entegre edebiliriz, Lefke, turizm açısından maalesef ileri noktalara gelebilmiş değildir” diye konuşurken, üniversitenin Lefke’de büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Erhürman, ülkede üretim açısından en verimli yerlerden birinin Lefke olduğuna da vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “LAÜ’nün varlığı, bizim için umut ışığıdır” diyerek sözlerine son verdi.

YÜKSELEN: LAÜ’NÜN KIYMETİNİ VE ÖNEMİNİ BİLEREK ÇALIŞIYORUZ

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetini LAÜ’de görmekten büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Her dönemde, pozitif enerjisiyle CTP Lideri Tufan Erhürman’ı yanlarında hissettiklerini vurgulayan Yükselen, Mart 2020’den bu yana öğrenci sayısında bir değişiklik olmadığını söyledi.

11 bin civarında öğrenciyle yeni akademik yıla başladıklarını ifade eden Yükselen, yüksek lisans ve doktora programlarıyla da yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Rektör Yükselen, son 5 yıldır Türkiye’den en fazla öğrenci alan ikinci üniversite konumunda olduklarının altını çizerken, “LAÜ’süz bir Lefke’yi artık düşünemiyorum. Bunun kıymetini, önemini bilerek çalışıyoruz” diye ekledi.

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16/12/2021 14:24