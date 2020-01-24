Erhürman, Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi

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24/01/2020

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Erhürman, Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bugün Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman beraberindeki heyetle, ilk olarak Cahit Necipoğlu Ltd, ardından Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve Baharyolu Co. Ltd’i ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Haspolat Muhtarlık Binası’na giden Erhürman, burada köy Muhtarı Asım Egemen’le görüştü, ardından da Haspolat Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Erhürman, burada Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik vizyonunu paylaşırken, halkın da sorduğu soruları yanıtladı.

24/01/2020 21:54
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TAGS: Erhürman, Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi, haber, kıbrıs,
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