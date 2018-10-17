Erhürman, Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı’na katılacak

Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak Mersin’e gidiyor.

Erhürman, Odanın yarın düzenleyeceği "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı”na onur konuğu olarak katılacak ve konuşma yapacak.

Başbakan Erhürman, Mersin’e gitmek için ülkeden ayrıldı.

Erhürman'ı Ercan Havalimanından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Başbakanlık yetkilileri uğurladı.

Başbakan Erhürman, çalıştayın yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı işbirliği mutabakat anlaşmasının imza töreni ile istişare ve işbirliği toplantılarına da katılacak.

Çalıştayda KTTO Başkanı Turgay Deniz ve heyeti de yer alacak.

Başbakan Tufan Erhürman, Cuma günü Mersin Limanında incelemede bulunmasının ardından adaya dönecek.