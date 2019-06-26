Erhürman: Maraş ile ilgili hükümetin açıklamaları itibar kaybına neden oldu

Günaydın Haber Kıbrıs programında Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Maraş ile ilgili açıklamarda bulundu.

Kudret Özersay ile bir istişare yaptık diyen Erhürman, envanter çalışmasının içeriğinin de henüz belirlenmediğini vurguladı.

Hükümetin maraş konusunda yaptığı farklı açıklamaları da yorumlayan Erhürman bununun bir iletişim kazasına neden olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafı için itibar kaybı olduğunu vurguladı.

Erhürman "kamuoyuna bir açıklama yapmadan önce ciddi bir hazırlık yapılması lazımdı" dedi