Erhürman: Meclis başkanı seçilmemiştir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi tarafından bugün Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına dair açıklamalarda bulundu. Erhürman, toplantının "evlere şenlik" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Erhürman, gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçınan bir hükümetle karşı karşıya olduklarını belirterek, “Söylenen onca gereksiz söze üç cümlelik yanıt: 1. Ziya Bey Meclis Başkanı değildir. Seçilmemiştir. 2. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır. 3. Yalnızca muhalefetin değil, bütün milletvekillerinin görevi, Meclis Başkanı olmayan bir kişinin Meclis Başkanlığı makamını fiilen işgaline bir an önce son verilmesini sağlamaktır. ” dedi.