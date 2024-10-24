Erhürman: Meclisteki üç hukukçu da oyların geçersiz olduğu görüşünde

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaşanan hukuki tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Meclis'te alınan bazı kararların hukuka aykırılığına dikkat çekti. Erhürman, hukuka aykırı bir işlem ile yargı yolunun açık olup olmamasının farklı konular olduğunu vurguladı. Özellikle çift mühürlü oyların geçersiz sayılması gerektiğini belirten Erhürman, Meclis'teki üç hukukçunun oy birliğiyle bu yönde görüş bildirdiğini ifade etti.

Erhürman, Meclis İçtüzüğü'nü yorumlama konusunda Meclis'teki hukukçulardan daha yetkili bir makam olmadığını belirterek, onların oy birliğiyle verdikleri karara rağmen bu oylamaların hukuka uygun kabul edilmesinin, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olacağını savundu. Açıklamasında, "Yargı yolunun kapalı olduğu durumlarda bile Meclis, hukuka aykırı olduğunu bile bile işlem yapma yetkisine sahip olabilir mi?" sorusunu yönelten Erhürman, Anayasa'nın hukukun üstünlüğü ilkesinin bu tür işlemlere izin vermediğini vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkının tek bir Meclisi var" diyen Erhürman, bu Meclis'e her partinin ve her bireyin sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamasını net bir şekilde sonlandıran Erhürman, "Biz görevimizin bilincindeyiz ve Meclis'e sonuna kadar sahip çıkacağız. Meydan boş değil!" ifadelerini kullandı.