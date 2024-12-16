Erhürman: Memleket her alanda bitirilme noktasına getirildi...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasasının Geçici 1’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasında Belirtilen 60 (Altmış) İş Günü Sürenin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” tartışıldı.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasının ilk günü olan bugün, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantıda ilk olarak bugünkü gündemde bulunan AÖA, LAÜ ve DAÜ'nün bütçelerinin üçüncü görüşmelerinin bugünkü birleşimde yapılabilmesine ilişkin tezkereler onaylandı.

Daha sonra Meclis İç Tüzüğü'nün 62'nci maddesi tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yabancılara Mülk Satışıyla İlgili Yasa Gücünde Kararname hakkında endişelerini dile getirdi.

Cumartesi akşama doğru çıkan kararnameden hükümet partilerine mensup kaç milletvekilinin haberi olduğunu soran Erhürman, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, hükümetin piyasada yabancı yatırımcıya yönelik ciddi güvensizlik yarattığını, yabancı yatırımcının elindeki malları düşük fiyattan satışa çıkardığını, inşaat sektörünü kayba uğrattığını söyledi.

Erhürman, yap sat sektöründe yerli yatırımcıyı korumak amacıyla yapıldığı söylenen yasanın, şimdi değiştirilmeye çalışıldığını, ortaklık oranlarının eklendiğini ve inşaat sektörünün riske atıldığını kaydetti.

Memleketin her alanda bitirilme noktasına getirildiğini savunan Erhürman, sorunun toprağın mülkiyetin el değiştirmesiyken, şimdi de bu kararname ile sermayenin de el değiştirme noktasına getirildiğini belirtti.

Erhürman, yabancı yap satçıya vatandaşlık verildiğini ama bu yüzde 49 ortaklık yapısıyla yap satçılık için vatandaşlığa gerek olmadığını ifade ederek, hükümeti, ülkeyi bitirmek için çalışmakla suçladı.

Cumartesi gecesi yayımlanan yasa gücünde kararnameye yönelik sert eleştirilerde bulunan Erhürman, “Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, bu hamlelerle ülkeyi ekonomiyi bilinmeyen bir yere savurdunuz, yurtsuzlaştırdınız, anlamıyorsunuz, gaile yok, nefesime yazık, çekin gidin artık, yetti” ifadelerini kullandı.