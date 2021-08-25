Erhürman: Memleketi enkaza çevirdiler!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin memleketi enkaza çevirdiğini vurguladı.

Erhürman, Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan’ın programına konuk oldu. Ekim – Kasım aylarında ülkede bugüne kadar görülmemiş bir ekonomik krizin yaşanacağına dikkat çeken Erhürman, hükümetin tek derdinin ise kurultay olduğunu kaydetti. Hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan Erhürman, memleketin enkaza çevrildiğinin altını çizdi. Ana Muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, akaryakıt fiyatlarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini fakat tüp fiyatlarında böyle bir durumun olmadığını ifade etti. Erhan Arıklı’nın göreve geldiğinde fiyatları ucuzlatacağını iddia ettiğini belirten Erhürman, böyle bir yetkilerinin olmadığını kaydetti. Arıklı’nın “Biz zam yapmak istemiyoruz ama üzerimizde büyük baskı var” dediğini söyleyen Erhürman, söz konusu durumun Arıklı’nın iş bilmezliğini gösterdiğini vurguladı. Erhürman, “Zam geldiğinde baskılara boyun eğmeniz anlamına gelecek” dedi. Bu kadar sıkıntı içinde halkın bir de tüp gaz bulamadığı bir noktaya getirildiğinin altını çizen Erhürman, hükümetin memleketi bir enkaza çevirdiğini vurguladı.

“YÖNETEMEMEYE DEVAM EDİYORLAR…”

İhalesiz getirilen yakıtla ilgili endişelerin de paylaşılmadığını kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, hükümetin yönetememeye devam ettiğini ifade etti. Ekonominin kurallarının net olduğuna dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumların sonucunda ya işsizliğin artacağını ya da işçilerin kayıt dışına çıkarılacağını belirtti. Asgari ücret tespit komisyonundaki tartışmalarda işverenle işçinin uzlaştığını kaydeden Erhürman, hükümetten kararın bir türlü çıkamadığını ifade etti. Maliyede para olmayışının bir tespit olduğunu vurgulayan Erhürman, önemli olan nedeninin olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik protokol akışının sadece askeri alanda sağlanabildiğini belirten Erhürman, para akışında ‘aslan payının’ özel sektöre ayrılması gerektiğini fakat bunun yapılmadığını söyledi.

“ÖZEL SEKTÖR BATARSA, MALİYE DE BATAR”

Özel sektörün batması durumunda maliyenin de batacağına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülke Ekim-Kasım aylarında tarihin en büyük ekonomik krizine girecek” diye konuştu. Bütün borçların vadelerinin yaklaştığını belirten Erhürman, özel sektörün giderlerini bile karşılayamadığını ifade etti. Bunun sonucunda özel sektörün ya işçi durduracağını ya da kepenk kapatacağını vurgulayan CTP Lideri Erhürman, hükümetin konsantre olmadığını belirtti. “Bu hükümet kurultaya konsantre. Bunu söylemekten hiç mutlu değilim. Bu dönemde, bu sıkıntıları ön görmeye, çözümleri zamanında üretmeye ihtiyaç vardır” diye konuşan Erhürman, bazı sorunları çözmek için paraya ihtiyaç olmadığını vurguladı.

“AŞI KAMPANYASI YAPMAK İÇİN PARAYA İHTİYAÇ YOK”

Akaryakıt ihalesi ve aşı kampanyası yapmak için paraya ihtiyaç olmadığını kaydeden Erhürman, “Akaryakıt ihalesini yapmak için ekonominin iyi olması mı gerekiyor?” diye sordu. Başbakanın ortada olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Memlekette 3 gündür tüp gaz yok, Başbakanın bir tane açıklaması bile yok” dedi. Yapılacak kampanyalarla günlük aşılanma sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, söz konuşu şartlarda okulların da açılmasına doğru gidildiğini söyledi. Yüz yüze eğitimin düzenli şekilde devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Vakalar buralara gelmeden tüm önlemlerin alınması gerekiyordu” dedi. Bir siyasetçi olarak bilim dünyasını herkes gibi takip ettiğini kaydeden Erhürman, halka aşılanma çağrısında da bulundu. Aşılanmanın artırılması için belediyelerle işbirliği yapılabileceğini de dile getiren Erhürman, yaşlıları aşılamak için evlerine bile gidilebileceğini ifade etti.

“HÜKÜMETİN TEK DERDİ KURULTAY”

Söz konusu hükümetin Ekim ayında erken seçime gitmek üzere kurulduğunu vurgulayan Erhürman, Anayasa’nın ihlal edildiğini söyledi. Bu hatanın düzeltilebilir bir hata olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkede seçim tarihi pas geçildi. Tarihe kara bir leke olarak geçti” diye konuştu. Ülkenin yönetilemediğini iktidara mensup milletvekillerinin de söylediğine vurgu yapan Erhürman, hükümetin tek derdinin kurultay olduğunu kaydetti. Anormal durumların normalleştirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Erhürman, eğitimin de, sağlığın da, elektriğin de yönetilemediğini söyledi.

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25/08/2021 14:49