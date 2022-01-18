Erhürman: Memleketin yetişmiş insan potansiyeli, bu ülkeyi yönetmeye yeter

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bütün kaynakları doğru kullanmak için birlikte karar vereceğimiz bir dönem olacak” dedi ve memleketin yetişmiş insan potansiyelinin de yetişmiş kurumsal yapısının da bu ülkeyi yönetmeye yettiğine dikkat çekti. Hükümetin krize odaklanmak yerine başka şeylere odaklandığının altını çizen Tufan Erhürman, sil baştan başlanılması gereken bir döneme gelindiğini vurguladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’ni ziyaret etti. CTP Lideri Tufan Erhürman’a bazı milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Önal, el atılması gereken birçok sorunun olduğunu vurguladı.

ERHÜRMAN: HÜKÜMET KRİZ YERİNE BAŞKA YERLERE ODAKLANDI

Ziyaret sırasında söz alan CTP Lideri Tufan Erhürman, memleketi zor bir yıl beklediğini söyledi. Bu krizin zannedildiği kadar kısa sürmeyeceğini en başta söylediklerine dikkat çeken Erhürman, hükümetin krize odaklanmak yerine başka yerlere odaklandığını vurguladı. Krizin üstüne kriz eklendiğinin altını çizen Erhürman, önümüzdeki dönemde birçok şeye sil baştan başlanması gerektiğini kaydetti. İçinde bulunduğumuz dönemin, katılımcılık anlayışıyla yönetilmesi gereken bir dönem olduğunu anlatan Erhürman, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel eylem planını meclisten geçirme hedefinde olduklarını vurguladı.

“NE ZAMAN MALİYE SIKIŞSA, ELİNİ VATANDAŞIN CEBİNE UZATAN BİR YAPI VAR”

Tufan Erhürman, “Ne zaman maliye sıkışsa, elini vatandaşın da işletmelerin de cebine uzatan bir yapı var” dedi. Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerine dikkat çeken Erhürman, vergi oranlarını da düşürme politikasını ortaya koyduklarını ifade etti. Sigortaların ‘inanılmaz’ bir duruma getirildiğini vurgulayan Erhürman, 30 bin kişinin sigortalardan çıktığını kaydetti. Bu bütçeyle ülkeyi yönetebilmenin imkansız olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Hemen arkasından da önümüze bir plan koymamız lazım. Ortak akla ihtiyacımız vardır. Biz samimi olarak bu süreçten endişeliyiz” dedi. Erhürman, “Bütün kaynakları doğru kullanmak için birlikte karar vereceğimiz bir dönem olacak. Memleketin yetişmiş insan potansiyeli, yetişmiş kurumsal yapısı da bu ülkeyi yönetmeye yeter” dedi.

ÖNAL: EL ATILMASI GEREKEN BİRÇOK SORUN VAR

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Seçimlerde CTP heyetine başarılar dileyen Önal, önümüzdeki yıllarda ‘genel seçimsiz’ bir dönem dilediğini ifade etti. CTP’nin projelerini basından takip ettiğine vurgu yapan Önal, “Umarız ki bu projelerinizi hayata geçirebilecek sağlıklı bir dönem oluşur” dedi. El atılması gereken birçok sorunun olduğunu söyleyen Önal, “Hem bizim sorunlarımıza çözüm bulduğumuz hem de toplumun sorunlarına çözüm bulduğumuz bir dönem geçireceğimizi ümit ediyoruz” diye ekledi.

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18/01/2022 16:06