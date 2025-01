Erhürman: ​“Menfaat, çıkar sağlama üzerinden yürüyen bir yapıya hükümet denmez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis’te yaptığı konuşmada, sadece kişisel çıkarlar üzerinden yürüyen bir yapı yaratıldığına işaret etti ve “Bu yapı topluma fena bir şekilde zarar verir, toplumun geleceğinden çalar her adımında. Toplumun geleceğinden çalmaktan vazgeçin” dedi. Tufan Erhürman, 1 Ekim’den bugüne kadar 21 yasa gücünde kararname çıkarılmasını da eleştirdi ve “CTP parlamentoyu, parlamento gibi çalıştıracak” ifadelerini kullandı.

“1 Ekim’den bugüne 21 yasa gücünde kararname”

Yeni yıla girmeden önceki son 3 aya bakıldığında, eylül ayının sonunda UBP kurultayının gerçekleştirildiğini anımsattı. 7 Ekim’de meclis başkanlığı seçim sürecinin başladığını hatırlatan Erhürman, 18 Kasım’da o sürecin tamamlandığını ifade etti. 20 Aralık’ta da bütçe görüşmelerinin tamamlandığını dile getiren Erhürman, “Meclis, ekim ayında çalışmaya başladı. Meclis Başkanlığı’ndan bilgi istedim. 1 Ekim’den bugüne kadar 21 tane yasa gücünde kararname çıktı bakanlar kurulundan” dedi. Meclis’ten kayda değer herhangi bir yasanın da geçmediğine işaret eden Erhürman, “Bu zaten başlı başına bir garabettir” ifadelerini kullandı. “Meclis açık ama açık olmasına rağmen bu süreçte 21 yasa gücünde kararname çıkıyor, her biri de son derece önemli konularda” diyen Erhürman, parlamento tarihinde olmayan bir şeyin, 3 ay içerisinde gerçekleştiğini belirtti. “Bu garabet 2024’ün geneline de yayıldı” diye konuşan Tufan Erhürman, 2024 genelinde 61 tane yasa gücünde kararname bulunduğunun altını çizdi.

“Meclis yokmuş gibi çalışan bir yapı”

Erhürman, “Meclis yokmuş gibi çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi. “Meclis faaliyetteyse, yasa çıkarmak durumundasınız. Bu yaptığınız aynı zamanda filtrelemedir de. Yasa gücünde kararname çıkaracağım dediniz, hayat pahalılığı düzenlemesini yasa gücünde kararnameyle yapmaya çalıştınız. Eylemler gerçekleşti, hayat pahalılığı ile ilgili düzenleme o gün meclis komitesini topladınız ve geçirmemeye karar verdiniz, bıraktınız” diyen Erhürman, daha vahiminin ise KDV’lerde yapıldığını kaydetti. KDV düzenlemesinin de bir gün sonra kaldırıldığına vurgu yapan Erhürman, “Ne yaptığını bilmeyen başka bir yapı bu memlekette görülmedi” dedi. Ticarette rekabet içerisinde olunan yerin Güney Kıbrıs olduğunu söyleyen Erhürman, Güney Kıbrıs’ta bazı ürünlerde KDV sıfırlamanın, Aralık 2025’e kadar uzatıldığına işaret etti. “Bundan haberdar olmanıza rağmen bunu mu yapmaya kalktınız?” diye soran Erhürman, artık bakanlar kurulunun da bakanlar kurulu niteliği taşımadığına dikkat çekti.

“Tehditler savruluyor, UBP’den gık yok”

“Bütün bunlar yaşanırken ekonomiye yoğunlaşmalıyız diyorsunuz. Yoğunlaştığın noktalarda ne ortaya çıkarttığın görülüyor” diyen Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına da işaret ederek, “Erhan Bey heyetler toplar, açıklamalar yapar. Yaptığı açıklamaları basına açık yapar. Basına açık yapılan toplantıda, DP ile tartışıyorduk ama esas mesele UBP iledir diyor. YDP yöneticilerinden birinin kullandığı cümle, ‘UBP’ye var da bize yok mu?’. Oy birliği ile hükümetten çekilme tercihi ortaya koyuyorlar. Sizin bunu ciddiye almama hakkınız var mı? Bir koalisyon olacak, ortaklardan biri her 15’te bir hükümetten çekiliyorum diyecek ama büyük ortak UBP’den gık yok. Koalisyonlar çökerken bile bu kadar tehdit savrulmadıydı” diye konuştu. Tufan Erhürman konuşmasının devamında, “Bu bir ideolojik tercih de değil. Siz bu memleketin sermaye kesimini de korumuyorsunuz. Siz bu memlekette kendinize yakın gördüğünüz üç beş kişinin ihtiyaçlarını çözmek dışında hiçbir siyasi tavır ortaya koymuyorsunuz” dedi.

“Adrese teslim af”

“Vergide af getirdiniz. 15 Ocak’a kadar itiraz edenlere af getirecekmişsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde vergide af, kesinleşmemiş cezayı af etmez. Affedeceksen affet, affetmeyeceksen de kesinleşmemiş bir şeyi affetmeye kalkma. Gelin itiraz edin de sizi af kapsamına alalım diyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı anlayamıyoruz” diyen Erhürman, neresinden tutsan elinde kalacak bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Elektrik konusunda da konuşan Erhürman, “Kıb-Tek’te bir af da getirdiniz. Yap, işlet, devret modeline girenler de uygundur dediniz. Kaçıncı af? Çünkü başka pazarlıklar üzerinden oraya yansıtıyorsunuz. Kıb-Tek’in alacağını 10 seneye yayıyorsunuz. Adrese teslim af. 30 Aralık 2019’dan bugüne Kıb-Tek’te 10 af çıkarttınız. 675 TL elektrik borcu olanların ise elektriği kesilecek” dedi. Sağlık Bakanının, “HPV aşılarını ilk kez başlatıyoruz” ifadelerini de sert bir dille eleştiren Erhürman, “Ya dünyadan bir haber ya da yalan söylüyor. 2018’de uygulandı sonra siz kaldırdınız. Şimdi ilk kez başlatıyoruz dersiniz” ifadelerini kullandı.

“CTP parlamentoyu, parlamento gibi yönetecek”

“Yüzde 234’tür hayat pahalılığı diye açıkladınız, sonra bunun 523 olduğunu anladılar. Sonra haber çıktılar siteden. Sonra sildiler. Siyasi sorumluluk diye bir şey olduğunu her defasında söyledik” hatırlatmasında bulunan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının KDV sıfırlamasını Aralık 2025’e kadar uzatmasını da anımsattı. Ersin Tatar’ın Haspolat’ta yaptığı açıklamalara da değinen Erhürman, “Ersin Bey Haspolat kapısında açıklamalar yaptı. Görüntü, eylem görüntüsü. Kime karşı yapar diye merak ettim. Hristodulidis’e karşıysa, bu konuyu onunla konuşması lazım. Ersin Bey muhtemelen Tahsin Bey’e karşı eylem yapar. Tahsin Bey, Bakanlar Kuruluna gelirse imzalamam dedi. Bu kadar tuhaf bir hal olamaz” diye konuştu. “CTP parlamentoyu, parlamento gibi yönetecek” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının sürdürülebilir bir yapı olmadığını her gün ispat ettiğini kaydetti. Yapılanların ideolojik gerekçelerle de açıklanamayacağına işaret eden Erhürman, “Sınıfsal bir yanı da yoktur. Tamamen kişisel meseleler üzerinden menfaat sağlama, çıkar sağlama üzerinden yürüyen bir yapı var. Böyle bir yapıya da hükümet denmez. Zümresel çıkarlardan şikayet ederdik eskiden. Şimdi sadece kişisel çıkarlar üzerinden yürüyen bir yapıdır yarattığınız. Bu yapı topluma fena bir şekilde zarar verir, toplumun geleceğinden çalar her adımında. Toplumun geleceğinden çalmaktan vazgeçin” diye ekledi.