Erhürman: Milli Futbol takımımızı yürekten kutlarım

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen CONİFA 2018 Dünya Kupası’na katılarak2’inciliği elde eden KKTC A Milli Futbol Takımı yurda döndü.

Milli takımı, Ercan Havalimanı’nda taraftarlarla birlikte spor yazarları ve sporcuların aileleri karşıladı.

Bu arada, Başbakan Tufan Erhürman sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yaptığı açıklamadaA Milli Futbol Takımı kutladı.

Erhürman paylaşımında, “CONİFA’dan ikincilikle dönen Milli Futbol Takımımızı yürekten kutlarım” dedi.