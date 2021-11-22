Erhürman: Mücadeleleri, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin öncülerinden biri olan Özker Özgür, ölümünün 16’ncı yıldönümünde kabri başında anıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Başkanı, eğitimci ve siyasetçi Özker Özgür, 16 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür için düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile birçok milletvekili de katıldı. Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün verdiği mücadelenin, yollarını aydınlatmaya devam ettiğini vurguladı.

ERHÜRMAN: MÜCADELE BAYRAĞINI EN ÖNDE TAŞIDILAR

Anma sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özker Özgür’ün yaşamı boyunca sorunları cesaretle ortaya koyduğunu vurguladı. Erhürman, “Sorunları cesaretle ortaya koyduktan sonra, sorunların çözümlerinin gerçekleşmesi için her türlü bedeli göze alıp mücadele edenler de aslında bize bir miras bıraktı” dedi. “Neyi sormamız, nasıl çözmemiz, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini konusunda bize yol gösterdi” diyen Erhürman, Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün, mücadele bayrağını en önde taşıyanlardan ikisi olduğunu kaydetti. Özker Özgür’ün yaptıklarının, var oluş mücadelesinde bir ders kitabı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yaşam kısa, mücadele uzun sürer. Onların verdiği mücadele yolumuzu aydınlatmayı devam ediyor. Anıları önünde bir kez daha sevgiyle ve saygıyla eğiliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TALAT: ONLARIN ANILARINI KENDİMİZE REHBER ETMELİYİZ

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da anma sırasında yaptığı konuşmada, Özker Özgür ile siyasi yaşamının çok büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Sol harekete, demokrasi mücadelesine, ülkemizde yaşanan sıkıntıların aşılmasına, birlikte katkı koyduklarını vurgulayan Talat, “Birlikte çok uzun süre çalıştık. Özker Özgür ile Zehra Özgür, örnek bir ikili oluşturuyorlardı. Evlilik yaşamında da örnektiler. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların anılarını kendimize rehber etmeliyiz” dedi.

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22/11/2021 13:23