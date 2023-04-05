Erhürman: Müfredatta bilime, kültüre, sanata, spora, felsefeye yer açacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni bir ilahiyat kolejine ihtiyaç olmadığını vurgulayarak KKTC'de ilahiyat fakültelerinden mezun pek çok vatandaşın olmasına rağmen Türkiye’den din görevlilerinin getirilmekte olduğunu söyledi. Eğitim müfredatına değinen Erhürman, Kamu okullarında tam gün eğitimi planlayarak hayata geçireceğiz. Müfredatta (gerekirse seyreltme yaparak), bilime, kültüre, sanata, spora, felsefeye yer açacağız."ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Yeni bir ilahiyat kolejine ihtiyaç yok. İlahiyat kolejinde bir de lise ilahiyat meslek alanı olduğu bilgisiyle, ilahiyat fakültelerinden mezun pek çok KKTC vatandaşı gencimiz iş beklerken Türkiye’den din görevlilerinin getirilmekte olduğunun da farkındayız!

Yeni okullar yapacağız.

Güçlendirilmesi gereken okul binalarını güçlendireceğiz.

Kamu okullarında tam gün eğitimi planlayarak hayata geçireceğiz.

Yetmez! Müfredatta (gerekirse seyreltme yaparak), bilime, kültüre, sanata, spora, felsefeye yer açacağız.

İhtiyacımızın ne olduğunu da, yaşadığımız felaketten ders çıkarmayı da biliyoruz! İhtiyacımız bunlar. Ve biz, hep birlikte bunları yapacağız…

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05/04/2023 11:31