Erhürman: Muhtarlarla diyalog artarak devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Muhtarlar Birliği'ni ziyaret ederek Başkanı Akay Darbaz ve muhtarlarla görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Muhtarlar Birliği yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, yerel yönetimlerin sorunları da ele alma fırsatı yakaladı.

Ziyaret sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a milletvekilleri Filiz Besim ile Sami Özuslu da eşlik etti.

Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Muhtarlar Birliği ile daha yakın çalışma isteği içinde olduklarını vurguladı.

Muhtarların ülkenin durumuyla ilgili birçok veriye ve bilgiye sahada hakim olduğuna dikkat çeken Erhürman, günlük yaşamda karşılaşılan sıkıntılara da en çok muhtarların hakim olduğunu söyledi.

Muhtarlar Birliği ile diyaloglarının devam edeceğine işaret eden Erhürman, sorunları da her alanda dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.