Erhürman: ‘Müjde’lere ara verip çocuklarımızın geleceği için uğraşmalıyız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Rusya'nın KKTC'ye direkt uçuş başlatacağı yönündeki beklentilerin gerçekleşmediğini vurguladı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle

Hep “müjdeler” geliyor da biz bir süreliğine sorunlarımızı unutup o “müjde”lerle oyalanıyoruz ya! Bir ara da Rusya ile ilgili "müjde"ler gelmişti. Rusya “iki devletli çözüm modeli”ne sıcak bakabilir, en azından KKTC’ye direkt uçuşları başlatabilirdi…

Tarih: 22.9.2022… Türkiye’nin önemli haber kanallarından CNN Türk’te haber: “Diplomatik kaynaklar: Rusya KKTC’ye direkt uçacak”.

Tarih 12.10.2022… Türkiye’nin önemli haber kanallarından NTV’de haber: “Rusya KKTC’ye direkt uçuş hazırlığı yapıyor… Rusya’dan KKTC’ye ilk uçuşun KKTC’nin 39. Kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da yapılması planlanıyor”.

Tarih 29.10.2022… Gazetelerde haber: “Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, KKTC'ye Rusya'dan uçak seferlerinin başlayacağına ilişkin medyada çıkan haberleri “fantezi” olarak niteledi. Rusya'nın Kıbrıs politikasında bir değişiklik olmadığını belirterek, “1983 tarihli 541 ve 1984 tarihli 550 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyız" dedi.

Tarih: 16 Ağustos 2024… Gazetelerde haber: “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuri Pilipson… BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya, 541 (1983) ve 550 (1984) dahil Güvenlik Konseyi kararlarına ve 1944 Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesine bağlı kalmaya devam ediyor. Uluslararası hukuka güvenmenin alternatifini görmüyoruz”.

Tarih: 20.8.2024… Gazetelerde haber: “Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Ziazikov: Kıbrıs sorununa, her iki toplumun haklı endişe ve çıkarlarını gözetecek, BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan, bilindik uzlaşılmış uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediklerini vurguladı”. Ziazikov, KKTC’de 50,000’den fazla Rus vatandaşın yaşadığını da belirtti.

İşin özeti: Rusya, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyım, yani Kıbrıs’ta çözüm modeli olarak iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu çözüm modeli olarak görüyorum diyor. Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşun söz konusu olmadığını açıklıyor.

Ve ilgilenenlere son bir not: Rusya, resmi ağızdan, KKTC’de 50,000’den fazla Rus vatandaşın yaşadığını söylüyor.

“Müjde”lerle oyalanmaya biraz ara verip, bu halkın, bu ülkenin, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için ciddi işlerle uğraşmakta yarar var!