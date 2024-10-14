Erhürman, Mülkiyet Sorunu Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mülkiyet sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, mülkiyet sorununun bireylere karşı açılan davalarla veya "çözümsüzlük çözümdür" anlayışıyla çözülemeyeceğini vurguladı.

Erhürman açıklamasında "Mülkiyet sorununun çözümünde yöntem, bu halkın çözüm iradesi çerçevesinde, doğru zeminde ve doğru metodolojiyle masaya oturmak, masa kurulana kadar da Taşınmaz Mal Komisyonu'nda olduğu gibi, "iki bölgelilik ilkesi" baz alınarak uluslararası hukuka uygun düzenlemeleri yapmaktır." ifadelerini kullandı.