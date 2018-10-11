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Erhürman: Müteahhitlere ödemeler başladı

Başbakan Tufan Erhürman, müteahhitlerin yarınki araçlı eylemi öncesinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

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11/10/2018

Erhürman: Müteahhitlere ödemeler başladı

Başbakan Erhürman, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada müteahhitlerin birikmiş alacaklarına ilişkin ödemelerin Maliye'nin olanakları çerçevesinde yapılmaya başladığını söyledi.

Erhürman, ihalelerde dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farkları ile ilgili olarak Müteahhitler Birliği ile birlikte yürütülen çalışmalarda da önemli ölçüde yol alındığını belirtti. Erhürman bu konuda da en kısa zamanda sonuç almak için çalıştıklarını belirtti.

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TAGS: tufan erhürman, haber, kıbrıs
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