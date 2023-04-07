Erhürman: Ne dediğini, ne yaptığını bilmeme hali devam!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Ne dediğini, ne yaptığını bilmeme hali devam! Bu şartlarda Meclis'ten, böyle bir "hükumet"e ihalesiz alım yetkisi verilmesi talep ediliyor!'' ifadelerini kullandı

Erhürman'ın açıklaması ise şöyle;

''Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada, "Artacak olan enerji ihtiyacımızı karşılamak için KIB-TEK mutlaka yatırım yapmalıdır ve yapacaktır... Teknecik Elektrik Santrali’ne ek 40 megavata kadar çıkacak bir yatırım yapılmasını öncelikli projelerimiz arasına almış durumdayız" dedi.

Bugün ise Erhan Arıklı, "Kıb-Tek’in 2 milyar borcu olduğunu ve bu şartlarda jeneratör alamayacaklarını" ifade etti.

Ne dediğini, ne yaptığını bilmeme hali devam! Bu şartlarda Meclis'ten, böyle bir "hükumet"e ihalesiz alım yetkisi verilmesi talep ediliyor!''

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07/04/2023 20:48