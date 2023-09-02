Erhürman: Neresinden tutsan elinde kalıyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ercan Havalimanı’ndaki hatalı özgeçmişe işaret ederek, “Neresinden tutsan elinde kalıyor! Evlere şenlik! Sapır sapır dökülen bir "yönetim"! Keşke mesele bunlardan ibaret olsa!..” dedi.

İşte o paylaşım:

Piyango bileti hatası, Meclis'in bahçesinde heykel hatası, şimdi de Ercan'da, özgeçmişte "İngilizce hatası"... Türkçesi tamammış gibi!

Neyse ki "yetkililer" yüreklerimizi ferahlatan bir "sıcak gelişme" bildirdi: "Sayın Başbakanın müdahalesi ile Ercan Havalimanındaki hatalı özgeçmiş yazısı kapatılmıştır"... Kapatılmış! Koskoca Başbakan müdahale etmiş! Daha ne olsun!

Neresinden tutsan elinde kalıyor! Evlere şenlik! Sapır sapır dökülen bir "yönetim"! Keşke mesele bunlardan ibaret olsa!..