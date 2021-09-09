Erhürman: Nilden maalesef pozitif

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Erhüman’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Erhürman, kendisinin test sonucun negatif olduğunu dünyaya yeni gelen evlatları Toprak bebeğin ise genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Nilden maalesef pozitif. Ama genel durumu iyi. Nilden'in pozitif olduğunu öğrendikten sonra öğleden sonra yaptırdığım testin sonucuna göre ben negatifim. Toprak'ımızın da genel durumu şükürler olsun ki iyi. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Ne kadar korunmaya çalıştıysak da maalesef biz başarılı olamadık. Lütfen siz başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Herkese sağlık dileriz...

Bu habere tepkiniz:



09/09/2021 18:59