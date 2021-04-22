Erhürman: Nisanda genel seçim olursa ülkenin anası ağlar

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik krize işaret ederek pandeminin başından beri bu konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını ancak gerekli adımların atılmadığını anlattı.

Seçimi siyasi, hukuki, mali ve ekonomik açıdan ele almak istediğini belirten Erhürman, siyasi olarak, hükümet programında Ekim 2021’de seçime gidilecek denilirken, pandemi ve kurultay bilinirken, nisap sorunlarıyla hükümetin ölü doğduğu ortadayken seçime ilişkin bu önerinin büyük bir ciddiyetsizlik olduğunu anlattı.

Konuya hukuken bakılacak olursa hükümetin, bu kararın alınması gereken Hukuk Komitesinde çoğunluğu olmadığı için, “eğer benim önerdiğim tarihi kabul etmiyorsanız, bunun için yeni bir komite kuracağım ve bu komiteyi çoğunluk benim tarafımda olacak şekilde oluşturacağım, buradan benim istediğim karar çıkacak” dediğini anlatan Erhürman bunun hukuka aykırı olduğunun açık olduğunu söyledi.

Hükümetin, Hukuk Komitesine katılarak muhalefet önerisine evet deme, daha sonra konu Meclise geldiğinde tarihi değiştirme planları kurduğunun da konuşulduğunu anlatan Erhürman “Yalanın şeffaflığı, yaşadığımız budur” dedi.

Ekim tarihinin, yeni kurulacak hükümetin kendi bütçesini hazırlaması açısından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, haziranda zaten yerel seçim olduğunu, nisanda genel seçim olursa ocaktan hazirana ülkede seçim yasağı olacağını kaydetti.

Eğer böyle olmasına izin verilirse 2022’de hazirana kadar bütçenin uygulanamayacağına işaret eden Erhürman, bu durumda “ülkenin anasının ağlayacağını” kaydetti, “Bu kadar mı rahatsınız? Bu kadar mı ciddiyetsizsiniz?” diye sordu.

“Mesele uzlaşmadır” diyen Erhürman, ülkedeki ekonomik krize işaret etti.

Hükümeti akıl yoluna ve uzlaşmaya davet eden Erhürman, aksinin, hükümet önerisinin dayatma ile hayata geçirilmesinin, hangi tarihte yapılacaksa yapılsın, Meclis’in an itibariyle yasama işlevi açısından sonunun geldiği anlamına geleceğini kaydetti

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22/04/2021 16:33