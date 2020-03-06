Erhürman: Niyetliyim, kararlıyım ve gailesini de çekiyorum…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

“Seçimlerde son durum nedir?” sorusu üzerine ilk defa iddialı bir yanıt veren Erhürman ikinci turda olacaklarını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ciddi bir çalışma ortaya koyduğunun altını çizen Erhürman son iki haftada ciddi bir toparlanma yaşadıklarını belirtti.

“Genç olmanızla ilgili bir takım eleştiriler var” sorusu üzerine devam eden Erhürman, “Bu yaşla ilgili değildir. Bu niyetle, kararlılıkla ve bu işin gailesini çekmekle ilgilidir. Ben niyetliyim, kararlıyım ve gailesini de çekiyorum o yüzden adayım” dedi.

Erhman’ın konuşması şöyle:

Bir önceki seçimlerinde birileri ile ilgili yaşlı oldukları konusunda anti propaganda yapılırken şimdide benimle ilgili genç olmamla ilgili anti propaganda yapılıyor. Ben bu yaşçılık denilen türün her şekline karşıyım. Evet başbakanlar bu ülkede epeyce şey yapabilir ama bu istikrarsızlık meselesi dolayısıyla artık bu memlekette cumhurbaşkanlığının liderlik yapması gerekiyor. Ben deseydim sadece müzakereci olmak için adayım, müzakerelerin olmadığı dönemde çok da yapacak bir iş yok deseydim belki de bu konuşmalar biraz daha anlamlı hale gelebilirdi. Ama ben orada arı gibi çalışan üç alanın üçünde de durmadan geniş kadrolar ile birlikte üreten bu memleketin ihtiyaçlarının hepsine çare üretmeye çalışan, bu memleketin gailesini çeken bir cumhurbaşkanlığından bahsediyorum. Bunun için adayım. Bu yaşla ilgili değildir bu niyetle, kararlılıkla ve bu işin gailesini çekmekle ilgilidir. Ben niyetliyim, kararlıyım ve gailesini de çekiyorum o yüzden adayım.

Son bir iki hafta içerisinde CTP olarak bu heyecanı yakaladık. İnancımız tam. Biz kendimizi ikinci turda görüyoruz. CTP dışındaki kesimlerdeki insanlardan gördüğüm ilgiden de ben gerçekten memnunum.

06/03/2020 00:15