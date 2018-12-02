Erhürman: Öğrenci muhaceret izinleri online sisteme girdi

Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nın; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün desteği ile yürüttüğü proje çerçevesinde Öğrenci Muhaceret İzinleri’nin online sisteme girdiğini bildirdi.

Yüksek öğrenim için KKTC’de bulunan öğrencilerin kayıt altına alınması zorunluluğundan hareketle hayata geçirilen Öğrenci Muhaceret İzinleri’ne dair program ile öğrencilerin kayıt altına alınması sağlanırken öğrencilere de büyük bir kolaylık getirildiğini vurgulayan Başbakan Erhürman, “Öğrenciler, 4-5 kamu kurumunu dolaşmalarına gerek kalmaksızın bulundukları yerden İçişleri Bakanlığı’nın web sitesine girerek bu işlemi yapabiliyorlar” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, öğrenci takip sistemi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yüksek öğretim için KKTC’de bulunan tüm öğrencilerin, ilgili bakanlıkların kayıtlarına geçmesi, sağlık kontrollerini ve sağlık sigortasını yaptırması ve üniversiteye devamlarının takip edilmesi amacını taşıyan bu program çerçevesinde tüm işlemlerin, kendilerine verilen numaralar ile internet üzerinden sistemdeki sırayı takiple yapılabilmekte olduğunun altını çizen Erhürman, şöyle dedi:

“Programın devreye girmesiyle birlikte içinde bulunduğumuz öğretim yılında üniversitelerine kayıt için başvuran öğrenciler öncelikle üniversiteleri tarafından İçişleri Bakanlığı’na yönlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı, yapılan online başvuruyla öğrenciyi sistem üzerinden Sağlık Bakanlığı’na yönlendirerek sağlık kontrollerinin yapılmasını talep ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kontrollerin yapıldığını bildirmesi üzerine gerekli harçlar online ödenebiliyor ve tüm işlemlerin tamamlandığının sistemde görülmesi ile İçişleri Bakanlığı ikamet izni prosedürünü sonlandırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın tamamlanan kaydı Eğitim Bakanlığı’ndan teyit etmesi ile birlikte öğrenci izin belgesi basılarak İçişleri bakanlığı tarafından öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili üniversitelere gönderiliyor. İşlemlerin tamamı (laboratuvar testinin yapılması hariç) internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Program sayesinde, hem adada bulunan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortalarının yaptırılması, hem ülkedeki yabancı öğrenci sayısının sağlıklı biçimde belirlenmesi, hem de öğrencilerin kayıt yaptırdıkları üniversiteye devam edip etmediklerinin takibi sağlanıyor.

Önümüzdeki öğretim yılından itibaren YÖK’ün kitapçıklarında KKTC’de öğrenim görecek öğrencilerin Sağlık Fonu’na gerekli ödemeyi yaparak sağlık sigortası kapsamına gireceğinin yer almasıyla birlikte sistemin daha da düzenli bir şekilde çalışması hedefleniyor.”

Başbakan Erhürman, konuyla ilgili açıklamasında, hükümetin göreve gelir gelmez üzerinde çalışmaya başladığı projenin devreye girmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, yıllardır yapılması gereken ancak maalesef yapılmayan bir işi bu kadar kısa bir sürede tamamlayarak uygulamaya geçen İçişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına teşekkür etti.

Bu proje sayesinde kamuoyunda sürekli tartışma konusu olan, ülkede öğrenim gören yabancı öğrencilerle ilgili kayıtların ve verilerin düzene kavuşacağını, sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli gelirin elde edileceğini ve üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteyle bağını kopararak kayıt dışı işçi olarak çalışan öğrencilerin tespitinin mümkün olacağını söyleyen Erhürman, tek bir programla tartışma konusu olan pek çok soruna çözüm üretildiğine dikkat çekti.

Yükseköğretimin ülke için hem bir prestij hem de çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Yükseköğrenim için adamıza gelen öğrencilerin burada bulundukları süre içerisinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere hızla erişmelerinin sağlanması, sürdürülebilirlik ve ilerleme açısından son derece önemlidir. Bunun yanında bizim de alanda düzeni sağlamamız ve ortaya çıkan sorunlara hızla çözüm üretmemiz gerekiyor. Ülkemizde bulunan üniversitelerin tamamının kalite sorununu aştıklarını iddia etmek kolay değil. Ama uluslararası kurumlardan akreditasyon almış, kalitesi tescillenmiş yükseköğrenim kurumlarımızın prestijini de gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sürede mutlu ve huzurlu olmalarını ve kaliteli öğrenim görmelerini sağlamak bizim görevimiz. YÖDAK ve üniversitelerimizle işbirliği içerisinde bu konuda ileri adımlar atmaya devam edeceğiz.”