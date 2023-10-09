Erhürman, okullardaki sorunları gündeme getirdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hafta sonu Canbulat Ortaokulu’nun tavanında çökme olduğunu belirterek, olayla ilgili tepkisini dile getirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında söz aldı. Canbulat Ortaokulu’ndaki çökmenin hafta sonu olmasıyla kimsenin zarar görmediğini söyleyen Erhürman, bunun ağır bir vebalı olduğunu, neyin beklendiğini sordu.

Erhürman, bundan sonrakinin ne zaman olacağını kimsenin bilmediğini, öğretmen camiasının itibarının sarsılmaya devam edildiğini, yaz döneminin geride kaldığını, çalışmaların bu dönemin tamamını alıp götüreceğini, risk altında eğitimin devam edeceğini söyledi.

Kamuoyunu da duyarlılığa davet eden Erhürman, Türkçe bilmeyen ana dili Türkçe olmayan öğrenci oranının giderek arttığını, İskele’de oranın yüzde 50’ye çıktığını, Girne ve Lefkoşa’da ise yüzde 20 civarında olduğunu belirtti.

Erhürman, bu okullarda yabancı çocuklara Türkçe öğretmeye ilişkin kayda değer hiçbir adım atılmadığını savundu.

Bu artışın nüfusun da arttığını gösterdiğini dile getiren Erhürman, işin ciddiyetinin farkında olunmadığını söyledi.

Erhürman, özel okullarda okuyan çocukların ailelerine de seslenerek, bu çocukların yapıya entegre olmamasının sonuçları hakkında uyarıda bulundu, gettolar oluşacağını, kederde tasada ortaklığı olmayanların toplum değil topluluk olacağını savundu.

“Bu memleketin içi beş yıl sonra ne olacak” diye soran Erhürman, hükümetin kılını kıpırdatmadığını “utanın gidin derken bunu kastettiklerini” söyledi.

Ülkenin isminin değişmesiyle ülkedeki şartların değişmeyeceğini söyleyen Erhürman, hükümete bu konuda eleştiriler yöneltti.

Kıbrıs Türk Devleti isminin Annan Planı’nda yer alan isim olduğunu dile getiren Erhürman, halkı dünyayla buluşturma hedefinde olduklarını, buna yönelik hedeflere karşı olmadıklarını, TDT’ye bu isimle üye olunacaksa buna karşı olmadıklarını söyledi.

Erhürman, Fasıl 96’da belediyelerin inşaat ruhsatı verme yetkisine ilişkin yaşanan sorunlara işaret ederek, değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Reçete yolsuzluğu olayının dava konusu olduğunu bu nedenle konuşmayacaklarını dile getiren Erhürman, sosyal sigortalı olan kişilerin mağdur olduğunu, indirimsiz ilaç alındığını bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla ilgili hastaların ilaca erişimle ilgili sıkıntıları bulunduğu konusunda bakanlığın birliklerle toplantı yapılarak önlemler alındığını belirtti.

Gardiyanoğlu, kronik hastaların ilaca erişimi ile ilgili doktor ve eczanelerin reçeteler konusunda endişelerini ifade ettiğini söyleyerek, bakanlığın aldığı tedbirleri anlattı, kronik ilaçların reçete süresinin bir aydan 6 aya artırıldığını belirtti.

Kamu hekimlerinin yazdığı reçetelerin önce hastane eczanesine gittiğini, burada olmayan ilaçların ise tüm eczanelerden alınabilmesinin sağlandığını dile getiren Gardiyanoğlu, kasım ayından itibaren ise hastanelerden de alınan reçetelerin bir aydan altı aya çıkarılacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sosyal sigortalar ile anlaşmalı olan doktorlar ve eczanelerin artması çağrısında bulundu.

Verilerle ilgili bilgi veren Gardiyanoğlu, bazı hastaların doktor görmeden reçete aldığını, bunun sorunlar yaratabildiğini, doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, bunun sonuçlarının alınacağını, amaçlarının düzgün çalışan bir sistem yaratmak olduğunu dile getirdi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, muhalefetin icraat döneminde neler yaptığını sordu.

Canbulat Ortaokulunda tavanın çökmediğini, sıvanın düştüğünü, gereken tamirin yapılmakta olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, okul güvenliği noktasında işi yapacak olanın bilimsel yetkili insanlar olduğunu, gereken tüm çalışmaların yapıldığını, ihalelere çıkmaların başladığını belirtti.

Okulların projelerinin tamamlanmasının minimum iki yıl alacağını dile getiren Çavuşoğlu, prefabriklerin dünya standartlarına getirildiğini ve çocukların can güvenliğinin sağlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, dünyanın hangi ülkesine gidilirse o ülkenin eğitim dilini öğrenmeden okula gidilemeyeceğini söyledi.

Devlet ve özel okullarda yabancı öğrenciler bulunduğunu, aralarında Türkçe bilen öğrenciler de bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, tüm okullarda genel olarak 6 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, yabancı öğrencilere Türkçe kurs verildiğini, Türkçe belgesine sahip olmayan çocukların okula alınmayacağını söyleyerek, en büyük endişenin Türkçe öğretip okula alınmazsa topluma o kişilerin entegre olamayacağı, bu konudan endişelerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

“En fazla icraat yapılan dönemi yaşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, çocukların dünden daha fazla güvenliği olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, okullara kayıtların eylül ve şubat ayında yapılacağını kaydetti.