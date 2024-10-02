Erhürman: Olacaksam CTP’nin adayı olurum, bağımsız aday olmam

Kıbrıs Genç Tv’de CTP Kurultay Tarihi’nin öne alınması ile Cumhurbaşkanı Adaylığı arasında bağı olup olmadığı sorusu üzerine Tufan Erhürman, “ Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden 1 ay önce kurultay yapmanın doğru olmayacağı görüşü partide ağırlık kazandı. Böylece Mart 2025’te kurultayımızı yapacağız” dedi

Soru üzerine Erhürman, “ Tek adayım demek doğru olmaz buradaki mantık benim 9 ardışık yılımı doldurup Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden sonra Kasım Ayı’nda görevi bırakmamdır” yanıtı verdi

“CTP Genel Başkanı olarak aday olmanız için mi kurultay tarihi öne alındı” sorusuna da Erhürman, “ Eğer olacaksam bağımsız aday olmam sözkonusu değil. Ben CTP Genel Başkanıyım, bu saatten sonra ben bağımsız adayım demek samimi değildir. Adaylık için henüz bir karar verilmedi. ama bağımsız aday olmam. Zaten siyasi partiden aday olanlar da farklı çevrelerden oy alabiliyor” şeklinde konuştu.