Erhürman: Ölü sayısı artabilir

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı felakete işaret ederek “Son derece üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Can kaybı 4’e çıkabilir” dedi.

Erhürman, vatandaşların polisin ve diğer yetkililerin yaptığı uyarılara uymalarını istedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve diğer bazı yetkililer, felaket bölgesi Ciklos’ta incelemeler yaptı.

Şu ana dek üç kayıp olduğunu ancak dördüncü kaybın da olabileceğini kaydeden Erhürman, ilgili birimlere bağlı ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve dördüncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Erhürman, Dikmen bölgesinde de ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydederek, burayı da ziyaret edeceğini ardından da, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi”nin birazdan kendi başkanlığında toplanacağını ve durumun görüşülerek gerekli yeni önlemlerin alınacağını belirtti.

Ölenlere rahmet, tüm halka sabır dileyen Başbakan Erhürman, son derece ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, yurttaşlara, polisin uyarılarına mutlaka uymaları ve kapatılan yollara girmemeleri çağrısı yaptı.

“Devlet adına kim görevliyse, uyarılarına muhakkak uysunlar” diyen Erhürman, resmi açıklamaların takip edilmesini de istedi.