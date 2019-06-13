Erhürman: Önce kurultay; sonra adaylık

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan Basın Odası Programı’na konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erhürman “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak mısınız?” sorusu üzerine haftaya CTP örgütleri ile görüşmelerin başlayacağını oradan çıkacak kararla göre CTP’nin kendi adayını belirleyeceğini söyledi. Erhürman, cumhurbaşkanlığı için aday olup olmayacağını henüz düşünmediğine dikkat çekerek CTP’nin Kasım ayında kurultaya gideceğine dikkat çekti.

Erhürman şöyle devam etti:

Benim halen daha gündemimde cumhurbaşkanlığı adaylığı yok. Şuan partimle uğraşıyorum. Gerçekten gündemimde yok. Yıl sonunda kurultay var. Eş zamanlı olarak Kasım gibi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Bu yaz sürecinde örgütlerle görüşeceğiz. Gelecek haftadan itibaren ziyaretlerimiz başlayacak. Son bahar gibi adayımız ortaya çıkacak. Şuan itibari ile hedefim partiyi son bahara taşımak. Partimiz son baharda genel başkanını ve cumhurbaşkanı adayını seçecek. Kesin olan CTP aday çıkartacak. Samimiyetle söylüyorum düşünmedim. UBP çok sayıda aday çıkartabilir. CTP içerisinde kendini cumhurbaşkanlığında ispatlamış inşalar var. Erhürman “CTP Genel Başkanlığı’na aday olacak mısınız?” sorusu üzerine “Benim için öyle bir şey yok. Örgütler neye karar verirse o. Örgütlerden gelen sese göre parti aklı oluşacak. Partinin aklı daha önemli, o bir oluşun ona göre bakalım” dedi.