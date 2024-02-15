Erhürman: Öncelikli hedef bu zihniyetten kurtulmak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024’ün erken seçim yılı olması gerektiğine dikkat çekti ve öncelikli hedefin bu zihniyetten kurtulmak olduğunu belirtti. Radyo Mayıs’ta Meltem Sakin’in sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda da bir hareketlilik olduğunun altını çizdi. Meltem Sakin’in, “Hedef tek başına iktidar mı?” sorusunu da yanıtlayan Erhürman, “Bizim hedefimiz tabii ki tek başına iktidar ama birinci hedef, bu zihniyetten kurtulmaktır” dedi.

“Bir şeyin enflasyonu varsa, o şeyin kıymeti azalır”

Üniversitelerle ilgili bir enflasyon yaşandığını kaydeden Erhürman, ülkede üniversite, akademisyen ve farklı niyetle adaya gelen öğrenci sayısında enflasyon olduğuna vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Bir şeyin enflasyonu varsa, o şeyin kıymeti azalır” diye konuştu. Yabancılara mülk satışını iki senedir konuştuklarını hatırlatan Erhürman, ancak biri tutuklandığında olay olduğunu belirtti. Üniversiteler meselesinin de sahte diploma olayı çıkınca konuşulduğunu söyleyen Erhürman, “Böyle bir kamuoyu algısıyla hiçbir şey değişemeyiz” dedi. “Bu memlekette konuşulan her şey, üç gün sonra unutuluyor” diyen Erhürman, yükseköğretimle ilgili Meclis’te komite oluşturulacağını hatırlattı ve “Üniversite meselesiyle ilgili radikal tedbirler gündeme gelecek” diye konuştu.

“Derdimiz sorunların özünü tespit edip çözüm üretmek”

Dertlerinin popülist bir muhalefet olmadığına işaret eden Erhürman, “Bizim derdimiz sorunların özünü tespit edip çözüm üretmek” diye konuştu. Yükseköğretim alanının kaybedilmeye doğru gittiğine dikkat çeken Erhürman, söz konusu alanın kaybedebileceğimiz alanlar olmadığını kaydetti. DAÜ ile ilgili de konuşan Erhürman, DAÜ’nün, bu ülkenin yükseköğretim konusunda kriter belirleyen üniversite olduğuna işaret etti. CTP olarak işin özünden kopmayacaklarının altını çizen Erhürman, “YÖDAK üniversiteleri denetleme konusunda hangi nedenle olursa olsun üzerine düşeni yapmayan bir konumdaydı. Milli Eğitim Bakanlıkları da öyleydi” ifadelerini kullandı. DAÜ’nün, şu an geldiği konuma bir günde gelmediğine dikkat çeken Erhürman, “Yükseköğretim işinin özünde çok ciddi sıkıntılar var. Bu komite çalışmaya başlayacak, büyük ihtimalle çok daha şey ortaya çıkacak. Siyasetçilerin işi, sorunları tespit etmek ve çözüm sunmaktır” diye konuştu.

“Bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir”

“Polise gitmiş bir olayın üzerinden durmadan konuşmak, bir şeyi değiştirir mi?” diye soran Tufan Erhürman, yargının ya da polisin bağımsızlığına müdahalede ses çıkarmanın bir ilke olduğuna dikkat çekti. Erhürman, “CTP olarak 2024, erken seçim yılı olacaktır diyoruz. Çünkü bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” ifadelerini kullandı. Yoksullaşma dışında Kıbrıs Türk halkının yoklaşma problemi yaşadığına vurgu yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının artık bu memlekette talebi de belirlemediğinin altını çizdi. Tarihte ilk kez Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk ekonomisinin gözünde görünmez hale geldiğine işaret eden Erhürman, alım gücünün giderek daha da düştüğünü belirtti. Tüm bunların Kıbrıslı Türkleri yok olmaya götürdüğünü söyleyen Erhürman, insanların gözlerini göç yollarına diktiğini ifade etti. Trafik ile ilgili komisyonun üç senedir toplanmadığına vurgu yapan Erhürman, “İnsan hayatı ucuz, yokluk, göç ucuz…” diye konuştu.

“Kıbrıs konusunda hareketlilik var”

Bu işlerin artık özüne doğru yönelmemiz gerektiğini belirten Erhürman, “Bu hükümetin vereceği zararı asgariye indirmek için çabamıza devam edeceğiz, bu zihniyet bu ülkeye her alanda korkunç zararlar veriyor” dedi. Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Erhürman, altı ay öncesine göre Kıbrıs sorununda bir durgunluk hali olmadığına dikkat çekti. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erhürman, hareketliliğin bir olgu olduğunun altını çizdi. Cuellar’ın ve Guterres’in deneyimsiz kişiler olmadığına işaret eden Erhürman, “Belli ki bu süreçten bir beklentileri var. İlla ki başarıya ulaşacakları anlamına gelmez ama havanda su dövmek de olmayacak” ifadelerini kullandı. Erhürman, “Kimilerinin iddia ettiğinin aksine hareketlilik var. Arka kapı diplomasisi yürüyor” dedi. CTP olarak yaptıkları gezilerde ve görüşmelerde Kıbrıs sorununu sürekli gündemde tuttuklarını kaydeden Erhürman, siyasi eşitliğin vazgeçilmez unsur olduğunu anımsattı.

“Federasyon tek çözüm modelidir”

CTP olarak doğru gördükleri gündemi halkla paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonun tek çözüm modeli olduğunu vurguladı. Müzakere olsun diye müzakere başlasın diyenlerden olmadıklarını dile getiren Erhürman, “Siyasi eşitlik kabul edilsin, masaya öyle oturulsun. Sonuç odaklı olsun. Takvimli olsun. Eğer yine Kıbrıs Rum tarafının olumsuz iradesiyle çözüme ulaşılmazsa, bu statükonun bu şekilde devam edemeyeceği de tespit edilsin” dedi. Ekonomiyle ilgili de konuşan Erhürman, istendikten sonra maliyenin her şeye para ayırabileceğini belirtti. Kaynağın nasıl kullanıldığına dair çok ciddi bir güvensizlik olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, “İnsanlar yaşananları görünce, bu zihniyete güvenini kaybediyor. Bütün bunların sonucunda Sayın Üstel’in konuşması manşet olması gerekirdi. Hem ekonomik hem siyasi istikrarı sağladık dedi. Bunu söyleyebiliyor olmaları önemli. Ya biz ya bu arkadaşlar başka yerde yaşıyor. 2024 erken seçim yılı olmak zorundadır, başka çaremiz yoktur. Hedefimiz tek başına iktidar. Birinci hedef bu zihniyetten kurtulmaktır” dedi.