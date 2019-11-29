Erhürman: Öngörüler içermeyen bir bütçe

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Erhürman, meclis komitesinde onaylanan 2020 bütçesine ilişkin olarak, ekonomik ve mali anlamda parlak ışıklar sunan bir bütçeyle karşı karşıya olunmadığını söyledi.

Kendi hükümetleri döneminde 2019 yılı bütçesini hazırladıkları sırada en fazla “TC ile protokol imzalanmadan bütçe görüşmesi yapma” eleştirisine maruz kaldıklarını ifade eden Erhürman, şimdiki hükümetin de henüz protokolü imzalamadan bütçe görüşmesi yürüttüğüne işaret etti.

Erhürman, 2020 bütçesinde hiçbir konuda gereken öngörülerin konulmadığını beliterek, “örneğin sağlık bütçesinde geriye doğru bir gidiş var. Turizm öngörülerinde de bir artış yerine mevcutu korumaktan bahsediliyor. Bu durum bize bakanlıklar arasındaki koordinasyonda bir sorun olduğunu göstermekte” dedi.

2020’nin ekonomik ve mali açıdan kolay geçecek bir yıl olmayacağını ifade eden Erhürman, iyi niyetli tahminlere dayalı bir bütçe hazırlandığını söyledi.

Tufan Erhürman, hiç arzu edilmemesine rağmen 2020’de dövizde bir tırmanış yaşanması halinde bütçede bunun tedbirinin alınmadığını dile getirerek, ekonomik büyümeye yönelik öngörüler içermeyen bir bütçe hazırlandığını kaydetti.

29/11/2019 15:18