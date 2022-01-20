Erhürman: Özel sektör emeklisinin aldığı ücret, asgari ücret kadar değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pazar günkü seçimin çok kritik olduğunu kaydederek, “Kırılma noktasındayız. Bu toplum, son üç yıldır yaşadıklarımızı beş yıl daha kaldıramaz” dedi.

UBP hükümetlerinin, kurultay kaygısına düşerek toplumu umursamadığını savunan Erhürman, en son ne zaman bu kadar elektrik kesintisi olduğunu anımsayamadığını söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Erhürman ve milletvekili adayları, Emekli Astsubaylar Derneği, TBK Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

1974’ün öncesinde ve sonrasında Kıbrıs Türk halkının çok büyük sorunlar yaşadığını kaydeden Erhürman, “2022’ye girdiğimiz bu günlerde yaşadığımız sorunlara baktığımız zaman, biz bu mücadeleyi bunun için vermedik noktasındayız” dedi.

En son ne zaman elektrik kesintilerinin bu kadar sık yaşandığını anımsayamadığını belirten Erhürman, yıllardır yaşanmayan sorunların bu hükümet döneminde yaşanmaya başladığını savundu.

Tufan Erhürman, memlekette akaryakıt kuyrukları oluşur hale geldiğini ve halkın tüp gaz dahi bulamaz hale getirildiğini ifade etti.

Bütün bunların doğrudan doğruya pandemi ve TL’nin değer kaybıyla ilgisinin olmadığını belirten Erhürman, “Bu durum, hükümet edenlerin kurultay kaygısına düşüp toplumu umursamamalarıyla ilgili bir durumdur” şeklinde konuştu.

“ÖZEL SEKTÖR EMEKLİSİNİN ALDIĞI ÜCRET, ASGARİ ÜCRET KADAR DEĞİL”

Tufan Erhürman, bu memlekette bir özel sektör emeklisinin aldığı ücretin, asgari ücret kadar olmadığını belirterek, memlekette bu dönem ilaç sıkıntısının da yaşandığını, şu an eczanelerde birçok ilacın bulunmadığını kaydetti.

Memleketin enkaza döndüğü görüşünü dile getiren Erhürman, sosyal sigortaların, emekli maaşlarını ödeyemez duruma getirildiğini söyledi.

Seçimin çok kritik olduğunu belirten Erhürman, “Kırılma noktasındayız. Son üç yıldır yaşadıklarımızı beş yıl daha bu toplum kaldıramaz” dedi.

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20/01/2022 12:26