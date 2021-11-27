Erhürman: Özel sektöre gereken önem verilecek

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27/11/2021

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Erhürman: Özel sektöre gereken önem verilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretleri sırasında Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Özdil Nami ve eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz kriz döneminde özel sektörün en çok desteklenmesi gereken sektör olduğun vurguladı. Son 3 yıldır Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, özel sektöre gereken önemi göstermediğini kaydeden Erhürman, UBP’nin kriz döneminde sadece kurultaya odaklandığına dikkat çekti. Ülkemiz ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin altını çizen Erhürman, kendi dönemlerinde bunu kanıtladıklarına vurgu yaptı ve özel sektöre gereken önemi vereceklerini söyledi.

 

27/11/2021 11:47
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TAGS: Erhürman: Özel sektöre gereken önem verilecek
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