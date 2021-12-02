Erhürman: Özel sektörü destekleyen politikalarla ekonomik döngü korunabilir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan sorunları ancak memleketin gailesini çeken bir CTP hükümetinin çözeceğini vurguladı.



CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kırılma noktasında olduğunu belirten Erhürman, ileriki seçimlerin çok kritik olduğunu belirtti.

Lefkoşa’da bazı işletmeleri ziyaret eden Tufan Erhürman, özel sektörü destekleyen politikalarla ekonomik döngünün korunabileceğine dikkat çekti.

Erhürman, yerli üretime desteğin önemine dikkat çektiği ziyaretlerinde, “UBP hükümetlerine rağmen ayakta kalmayı başarabilen işletmeleri” kutladı.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretlerinde eski Sağlık Bakanı Filiz Besim de eşlik etti.

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02/12/2021 14:42