Erhürman: Parayı alabilecek hükumetin kurulması gerektiği algısı yaratıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13. maaş ödenmelerinin seçim yatırımı ve siyasi bir enstrüman olarak kullanılmasını eleştirdi. Erhürman “Türkiye ile mali ilişkilerin ve maaş ödenmesinin siyasi enstrüman olarak kullanılmasına devam… Değiştirmemiz gereken tam da bu! Hedef tam da bu yüzden kendi ayaklarımız üzerinde durmaktır. Çünkü demokrasinin de, haysiyetin de, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin de ön koşulu budur” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “13. maaş müjdesi” vermişti Sn. Amcaoğlu. Şimdi Sn. Saner 13. maaşlarda sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani aslında Sn. Amcaoğlu’nun seçim öncesinde söylediklerinin seçim yatırımı olduğunu ilan ediyor. Bu arada hükumet kurma çalışmaları sırasında “parayı alabilecek hükumetin kurulması gerektiği” algısı yaratıldı kamuoyunda. 13. maaş ödenirse bu “büyük bir başarı hikayesi” olarak lanse edilecek belli ki! Ödenir, ödenmez onu göreceğiz elbette. Ama ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Türkiye ile mali ilişkilerin ve maaş ödenmesinin siyasi enstrüman olarak kullanılmasına devam… Değiştirmemiz gereken tam da bu! Hedef tam da bu yüzden kendi ayaklarımız üzerinde durmaktır. Çünkü demokrasinin de, haysiyetin de, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin de ön koşulu budur.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2020 12:21