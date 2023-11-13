Erhürman: Piyasa pahalı hale getiriliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yasal mevzuatın uygulanmadığına dikkat çekti ve “Bu yönetim tarzının adı Meclis değil, ya krallık ya sultanlık olur” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Meclis’te mevzuat uygulanmıyor. Kendi çıkarttığınız yasaya kendiniz uymuyorsanız dışarıda kim uyacak? Ben yaparsam olur zihniyetinin en tipik yansıması” ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca hükümetin “hayat pahalılığı” açıklamaları ile piyasanın pahalılaşmasını göze aldığını da belirtti.

“Piyasa pahalı hale getiriliyor”

Hayat pahalılığına öngörünün yüzde 48,62 olarak belirlendiğini hatırlatan Erhürman, söz konusu oranı Maliye Bakanı’nın kamuoyuyla paylaştığını aktardı. Hayat pahalılığının şu an 33 küsurda olduğunu kaydeden Erhürman, “Son ayınki de yüzde 1.92 olarak açıklandı. İki aylık bir süre var önümüzde. Elektrikte yüzde 15 zam var, bu zammın belli bir yansıması olacak. Bunun kaç olarak hesaplandığını bilmiyoruz. Bire bir hesaplanmaz ama önümüzdeki iki ayda 33’ten 48’e 15 puanlık bir öngörü var” dedi. Ciddi bir pahalılaşma yaşanacağı iki aylık bir sürece gireceğimize dair bir öngörünün olduğunu ifade eden Erhürman, bunun bütçede hesaplanması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki 6 aylık hayat pahalılığının 48.62 diye açıklandığını ve şu an yüzde 33 civarı olduğunu anımsatan Erhürman, “Piyasa da buna göre bir pozisyon alacak. Bu ön görünün ekonomik olarak fiyatlara yansıması olacağını görmek için kahin olmaya gerek yok” diye konuştu. “Asgari ücret de ona göre şekillenecek, piyasa pozisyonunu alacak, bu da fiyatlara yansıyacak” diyen Erhürman, farkında olarak ya da olmayarak söylemlerle piyasanın pahalı hale getirildiğini söyledi.

“Piyasa gardını alacak ve pahalılık olarak yansıyacak”

Tufan Erhürman, “Hükümet denilen yapının içinde neler konuşuldu bilmiyorum. Yaptığınız işin piyasayı pahalılaştıracağını görüyoruz. Acaba yüzde 15 üzerinden değil de elektriği yüzde 30 artışı üzerinden mi hesapladınız? Müjde verir gibi yüzde 48 hayat pahalılığı söylemini ortaya atarak pahalılığı göze alma siyaseti mi bu? Elektrikteki zam akıl oyunu mu yanlış hesap mı?” diye sordu. Memlekette, ithalattan elde edilen KDV ile yerelden elde edilen KDV’nin arasındaki uçurumun “yapısal soruna” dönüştüğünü kaydeden Erhürman, “Belli ki kayıt dışılık var. Şu anda görüşmekte olduğumuz bütçede 40’a 60 bir oran elde edildi. Bizim KDV gelirlerinin artmasından kastımız, kayıt dışı kısmın kayda alınmasıydı. Ama sayın maliye bakanının son günlerde açıklamalarda, katma değer vergisi oranlarının yükseltilmesiyle ilgili anlaşılan birtakım beyanatlar var. Bunun yükseltilmesi konusuysa bambaşka bir şey var. Piyasa gardını alacak ve bu durum halka pahalılık olarak yansıyacak.” ifadelerini kullandı.

“Meclis’te mevzuat uygulanmıyor”

15 Kasım’a çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Erhürman, “40’ıncı yılı KKTC’nin. Devlet dediğiniz şey kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma nedir? Ülkede bu meclisin çıkardığı mevzuata uygun bir şekilde kurumsal yapınızın fonksiyon görmesidir. Komitede tartışmaları genel kurula taşıma merakında değilim. Bu meclisin çatısı altında, bu meclisin yönetimiyle ilgili öyle vahim bir durumla karşı karşıya kaldık. KKTC’nin dördüncü harfi C’dir, cumhuriyettir. Cumhuriyet, krallık olmayandır. Sultanlık olmayandır. Cumhuriyet, mevzuatta ne yazıyorsa onun gereklerini yerine getirmektir. Meclis’te ne oluyor? Tartışma konusu olan kısımlara girmiyorum. Ama tartışmasız olan şeyler çıktı. Meclis içi bürokrasinin en tepesinde meclis genel sekreteri var. Meclis Genel Sekreteri komitede, ‘Meclis genel sekreteriyim, bürokratik hiyerarşinin en tepesindeyim ama benim astım olanlara yazdığım yazılar, meclis başkanının bilgisinde olmasına rağmen cevaplanmıyor’ dedi. Meclis genel sekreteri aslında müdürlerin üstü ama astları kendisini takmıyor. Meclis’te mevzuat uygulanmıyor. Kendi çıkarttığınız yasaya kendiniz uymuyorsanız dışarıda kim uyacak? Ben yaparsam olur zihniyetinin en tipik yansıması. Meclis bu şekilde yönetiliyor. Adı da cumhuriyet Meclisi. Bu yönetim tarzının adı ya krallık ya sultanlık olur. Bu makamında çalışacağınız kişiyle uyumlu çalışmayacaksanız o kişiyi değiştireceksiniz. Çalışamıyorsanız değiştirirsiniz, değiştiremiyorsanız çalışın. Kürsü de yüce oldu biraz daha koltuklar da yüce olacak. Devleti yüceltmek, kurumsallaştırmakla mümkündür. Herhangi bir şirket daha fazla kurallarla yönetilir” diye konuştu. Erhürman, “Nüfusunu bile bilmeyen yapılara dünyada devlet denmez” dedi.