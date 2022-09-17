Erhürman: Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir

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17/09/2022

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Erhürman: Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi. 

Ülkeyi “dağılmış pazar yerine” benzeten Erhürman, kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan KTTO’yu ise anayasa ve yasa ihlalleri, ihalesiz yakıt alımı, ihtiyaç dışı istihdamlar gibi konularda sessiz kalarak, “takipçi ve gözlemci” görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi. Erhürman, “Dünyanın hiçbir yerinde ticaret odaları yasa ve anayasa ihlallerine sessiz kalmaz” dedi.

Belediyelerle ilgili yapılan yasa çalışmalarına değinen Erhürman, bunların “reform değil deform” olduğunu söyleyerek, “Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir” dedi.

17/09/2022 15:34
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TAGS: tufan erhürman
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