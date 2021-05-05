Erhürman: Risk grubundaki engellilerin hala aşılanmaması kabul edilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin Covid-19 aşı politikasını eleştirdi.

Erhürman, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, risk grubunda bulunan engelli vatandaşların hala aşılanmamasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı’nın, risk grubunda bulunan engellilerin hala aşılanmadığına yönelik açıklamasına işaret eden Erhürman, “Böyle bir şey neden olur, nasıl olur bilmiyorum ama bunu kabul etmek mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı sevgili Ruhsar Vudalı, risk grubunda bulunan engellilerin hala aşılanmadığını ve 'dört duvar arasında kaldıklarını' açıkladı. Böyle bir şey neden olur, nasıl olur bilmiyorum ama bunu kabul etmek mümkün değil!"

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05/05/2021 20:34