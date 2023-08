Erhürman: Yeni bir eylemlilik süreci gündeme gelecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin, "en kritik" ekonomik bunalımla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Biz sadece yoksullaşmıyoruz, piyasa koşullarında dikkate alınmayan, görmezden gelinen bir unsur haline de geliyoruz yani yoksullaşmanın yanında bir de ‘yoklaşma’ yaşıyoruz” dedi.

Gelecek hafta perşembe günü Meclis’i yeniden olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldıklarını kaydeden Erhürman, sadece Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmakla kalmayacaklarını, yeni bir eylemlilik süreci de gündeme geleceğini açıkladı.

Erhürman, CTP olarak, Ercan Havalimanının İşletme Haklarının Devredilmesine ilişkin ihalenin esas sözleşmesine ek olarak çıkarılan Ek Sözleşme No:5’e karşı bir hafta 10 gün içerisinde dava açacaklarını da duyurdu.

CTP, olağanüstü toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda nisap sağlanamamasının ardından Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında CTP milletvekilleri de hazır bulundu.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Erhürman yaptığı konuşmada, CTP olarak iki bağımsız milletvekilinin de imzasıyla Meclis’in Olağanüstü Genel Kurul’a çağrılması için dilekçe verdiklerini hatırlatarak, iktidara mensup partilerin vekillerinin bugün toplantıya katılmaması nedeniyle nisap sağlanamadığını ve oturumun kapandığını söyledi.

İç Tüzük çerçevesinde çağrılarını yineleme hakları olduğunu ifade eden Erhürman, Meclis grubu olarak yaptıkları toplantıda gelecek hafta perşembe günü Meclis’i yeniden olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldıklarını belirterek, bugün başvurularını Meclis Başkanlığı’na yapacaklarını kaydetti.

Önemli olanın neden böyle bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunun net bir şekilde algılanması olduğunu dile getiren Erhürman, aslında kamuoyunun durumun farkında olduğunu söyledi.

“Ülkemiz herhalde içinden geçtiği en kritik ekonomik bunalımla karşı karşıya” diyen Erhürman, alım gücünün yerlerde süründüğünü, her hanede, her küçük esnafın dükkanında ve ekonominin genelinde bunun güncel yaşama dair bir bilgi olarak her an yaşandığını söyledi.

Özel sektör, asgari ücretli, kamuda yeni başlayanların durumunun ortada olduğunu ifade eden Erhürman, ülkede özellikle genç insanlara yaşam hakkının adeta tanınmadığı bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Ülkenin içinde bulunduğu özel koşullar nedeniyle ekonomik bunalımın diğer ülkelerden farklı olarak daha yakıcı bir şekilde yaşandığını belirten Erhürman, CTP olarak aylardır nüfus politikasının zorunluluğundan bahsettiklerini söyledi. Erhürman, hükümetin bu konuda kılını dahi kıpırdatmadığını, gailesini çekmediğini ifade etti.

Vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle “ev alamaz” duruma gelindiğini dile getiren Erhürman, insanların ev almayı bırakın, ev kiralarını dahi ödeyemez duruma geldiğini söyledi. “Bırakın evi, arabayı, marketten günlük ihtiyaçları dahi karşılayamaz duruma düşen insanlar var” diyen Erhürman, “Bütün bunlar yaşanırken sadece ve sadece bir sandalye oyunu ile meşgul olan, ‘acaba ben ne olacağım’ derdiyle hareket eden ve kendine hükümet adını veren bir yapıyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Geçmişte kurultaya gitme çabalarının ülkeye nasıl zaman kaybettirdiğinin ve nasıl gerçek gündemi görünmez kıldığının hep birlikte yaşandığını ifade eden Erhürman, bir kez daha “kurultay” kelimesinin telaffuz edildiğini ve memleketin en sıkıntılı olduğu dönemde bakanlar, müsteşarlar, müdürler değiştirildiğini belirterek, sokakta halkın gündeminin bunlar olmadığını kaydetti.

Ev fiyatlarında kar marjını minimize eden bir iniş olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Hayır, yok. Neden? Çünkü evi biz alamıyoruz ama evin alıcısı var” diye konuştu. Evin alıcısının yabancı ülkelerden gelenler olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, insanların alım gücü düşerken, ev fiyatlarının daha da yükseldiğine işaret etti.

Kiraların döviz üzerinden olması ve yabancıların evleri kiralaması nedeniyle kiraya dahi çıkılamadığını dile getiren Erhürman, araba piyasasında da durumun aynı olduğunu ifade ederek, “Yabancılar tabiri caizse çatır çatır araba alabildikleri için orada da fiyatlar aşağıya inmiyor. Marketlerde bile alım gücümüz düşmesine rağmen fiyatlar aşağıya inmiyor” diye konuştu.

-“Biz artık piyasa koşulları içerisinde talep açısından adeta yok hükmündeyiz”

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz sadece yoksullaşmıyoruz, piyasa koşullarında dikkate alınmayan, görmezden gelinen bir unsur haline de geliyoruz yani yoksullaşmanın yanında bir de ‘yoklaşma’ yaşıyoruz. Biz artık piyasa koşulları içerisinde talep açısından adeta yok hükmündeyiz” şeklinde konuştu.

KTÖS’ün yayınladığı rapora işaret eden Erhürman, ilkokullarda 40’ın üstünde ülkeden öğrenci olduğunu, hapishanede de 40’ın üstünde ülkeden farklı vatandaşlıktan insanların olduğunu söyledi.

-“Güvenlik sorunu ülkede en önemli sorunlardan biri haline geldi”

Güvenlik sorununun ülkede en önemli sorunlardan biri haline geldiğini kaydeden Tufan Erhürman, suç oranlarının arttığını belirterek, ülkede bir nüfus politikası olmadığı için altyapının nüfusa yetmediğini ifade etti. Görevden alınan Sağlık Bakanı’nın ayrıldıktan sonra, “Bu nüfus yapısıyla bizim hastanelerde sağlık hizmetini arzu ettiğimiz gibi sunmamız mümkün değil” mealinde bir açıklama yaptığını dile getiren Erhürman, CTP’nin bunu aylardır söylediğini belirtti.

Hastanelerden hizmet alınamadığını, okullarda çocuklara eğitim sisteminin hak ettikleri şekilde verilemediğini, trafiğin nüfusu kaldırmaya elverişli olmadığını ifade eden Erhürman, bunun ötesinde çevre sorunları da yaşandığını, kanalizasyon ve arıtmanın nüfusa göre olmadığını kaydetti. Erhürman, “Nüfus artışı bir yandan piyasada bizi yoklaştırıyor, diğer taraftan altyapı yetersizliği dolayısıyla hep birlikte bir kaosun içerisine sürükleniyoruz” dedi.

-“Yabancıların ilçelerde mülkiyet edinmesiyle ilgili üst sınırın belirlenmesi için yasa önerisi çalışması içerisindeyiz”

Ülkedeki mülkiyet yapısının da hızla el değiştirdiğine dikkat çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, “Saldım çayıra, mevlam kayıra” bir durum sergilendiğini söyledi. Erhürman, CTP olarak yabancıların ilçelerde mülkiyet edinmesiyle ilgili üst sınırın belirlenmesi için yasa önerisi çalışması içerisinde olduklarını ve bunu kısa süre içerisinde Meclis’e sunacaklarını kaydetti. Çok ciddi bir yabancı mülkiyet ortaya çıktığına dikkat çeken Erhürman, “Bu sürdürülebilir değil, perşembenin gelişini çarşambadan söylemiştik zaten” dedi.

"Ercan Havalimanı ek sözleşmesinin maliyeti 59 Milyon Euro"

Aksa sözleşmesiyle ilgili dava açtıkları için onun ayrıntısına girmeyen CTP Genel Başkanı Erhürman, kısa bir süre önce bir de Ercan’daki sözleşmeyle ilgili “Ek Sözleşme No:5” diye yeni bir sözleşmeyle karşılaştıklarını söyledi. Bu sözleşmenin an itibarı ile ülkeye maliyetinin 1 Milyar 770 Milyon TL olduğunu ifade eden Erhürman, maliyetin 59 Milyon Euro olması nedeniyle “an itibarı ile” ifadesini kullandığını kaydetti.

Bu parayla okullar, yollar ve ilaç meselesi konusunda yapabileceklere dikkat çeken Erhürman, imzalanan sözleşmede, ülkede 27 ay 9 gün pandeminin devam ettiğini ve mücbir sebepten hareketle Ercan’daki şirkete 59 Milyon Euro ödeneceğinin altına imza atıldığını söyledi.

Ekonomik durum bu koşullardayken 1 Milyar 770 Milyon TL’nin şirkete bağışlandığını kaydeden Erhürman, şirketin ayrıca Ercan’daki işletme süresinin 2051’de biteceğini söylediğini belirtti. Erhürman, esas sözleşmenin 2012 yılından imzalandığını ve 25 yıllık bir sözleşme olduğunu ifade etti.

Sözleşmede bütün uyuşmazlıkların KKTC mahkemelerinde çözüleceğinin yazılmasına rağmen, uyuşmazlıkların KKTC mahkemelerinde çözülmeyeceğini ve Devlet Hava Meydanları İşletmelerinin 7 kişilik bir hakem heyeti koyarak, hakem heyetinin verdiği kararın mahkeme kararı nitelinde olacağını anlatan Erhürman, yani yargının yetkisinin de transfer edildiğini belirtti.

-Ercan ek sözleşmesine karşı dava açılacak

CTP olarak Ercan Havalimanının İşletme Haklarının Devredilmesine ilişkin ihalenin esas sözleşmesine ek olarak çıkarılan Ek Sözleşme No:5’e karşı mahkemeye başvuru yapmak için hazırlandıklarını dile getiren Erhürman, bir hafta 10 gün içerisinde davayı açacaklarını söyledi. Tufan Erhürman, “amacın, istenen parayı şirketlere vermek ve bunu KKTC mahkemelerinin yargı yetkisinden kaçırmak olduğunu” kaydetti. KKTC Anayasası’nda tahkim ve buna ilişkin mevzuat da olmadığını ifade eden Erhürman, “Ama bunlar artık dere tepe dümdüz gidiyorlar” dedi.

Ülkenin en güzide kurumlarından biri olan DAÜ’nün 600-700 Milyon gibi ihtiyaçlar üzerinden çalışanların hayat pahalılığı ödeneklerini kesmek zorunda kaldığını dile getiren Erhürman, insanların asgari ücretin altında maaş almak zorunda kalmasına karşın bir kalemde 1 Milyar 770 Milyon TL’nin bağışlandığı eleştirisinde bulundu.

“Ülkede yoksullaşma var, yoklaşma var” diyen Erhürman, 11-12 yaşındaki çocukların dahi büyüyünce göç edeceğini söylediğini kaydetti. “Ülke yaşanmaz hale döndü, insanlar ekmek, süt alırken, hesap yapmaya başladı” diye konuşan Erhürman, buna karşın “bir sandalye oyunu oynandığını” belirterek, Meclis’i bu nedenle olağanüstü toplantıya çağırdıklarını söyledi.

-“Yeni bir eylemlilik süreci gündeme gelecek”

“Şimdi artık ‘yeter’ deme zamanıdır. Tüm kesimler, CTP’li olsun, olmasın hiç fark etmez. Bu memleketteki her bir insan bu ateşi burnunun dibinde hissediyor” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, sadece Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmakla kalmayacaklarını, yeni bir eylemlilik süreci de gündeme geleceğini açıkladı. Erhürman, bunu ilgili tüm toplum kesimleriyle istişareler sonucunda programlayacaklarını söyledi.

Meclis’in mücadele araçlarından sadece biri olduğunu, Meclis’in dışındaki mücadele araçlarının da sonuna kadar kullanılacağını ifade eden Erhürman, “Bu zihniyetten bu toplum bir an önce kurtarılmak zorunda” şeklinde konuştu.

-“Eski Vahşi Batı’ya döndü memleket”

“Eski Vahşi Batı’ya döndü memleket…” diyen Erhürman, bunların Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği şeyler olmadığını belirtti.

-Sorular

Erhürman, basın toplantısında soruları da yanıtladı.

Yabancılara konut satışına yönelik soru üzerine Erhürman, “Birilerinin üzerinde çok sayıda ev, çok sayıda daire var, ne bunların vergisi alınıyor ne de yabancı mı yerli mi olduğu biliniyor. CTP’nin bunun ciddi suç haline getirilmesi noktasında düşüncesi, bu yönde çalışması var” şeklinde konuştu.

Eğitimdeki durum ve ek bütünlemeyle ilgili soru üzerinde Tufan Erhürman, “Eğitimde de saldım çayıra Mevlam kayıra anlayışı var. Programdan, iş yapma kabiliyetinden, beceriden öte, birinci temel sorunları zihniyettir. Bu memlekete, halka, çocuklara, gençlere dair zerre gaileleri yoktur” diye konuştu.

-Erhürman’a erken seçim de soruldu

Erken seçime yönelik soru üzerine Erhürman, “Erken seçimin birinci şartı hükümetin buna rıza göstermesi değil, vatandaşın bu yönde iradeyi ortaya koymasıdır. Vatandaşımız da bunu koymaya hazırdır, biz o nedenle tüm kesimlerle irtibat içinde bundan sonraki eylemlilik sürecini planlayacağız” dedi.

“Seçime bir daha gitmek istemiyoruz,” “Seçime gidersek ne değişecek” söylemlerinin arkasına sığınılmaması gerektiğini de belirten Erhürman, “CTP iktidarda olsaydı bu 1 milyar 770 milyonluk, 59 Milyon Euro’luk sözleşmenin altında imza olmazdı…” şeklinde konuştu.

-“Evet, irademizi ortaya koyup bu ülkeyi yönetmek istiyoruz”

“Eylemlilik sürecinde nihai hedef erken seçim mi?” sorusuna yönelik Erhürman, şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkının şu mesajı vermesi lazım; ‘Yapmanız gerekenleri yapmıyor, bizi dikkate almıyorsunuz. Var oluş endişesine kapılıyoruz, yok olmaya gidiyoruz ve bu sizin umurunuzda değil, bunu kabul etmiyoruz’. Bu mesajın doğal sonucu da ‘evet irademizi ortaya koyup bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. CTP uzun süreden beri bunu söylüyor… Bu ülkeyi birlikte yönetelim diyor”

-“Varoluşumuzu tehdit eden bir ateşle kavruluyoruz”

CTP’ye “daha aktif olması” yönünde eleştiriler yöneltildiğinin ifade edilmesi üzerine Erhürman, “CTP sorunları, çözümleri ortaya koyuyor hem de zamanlı ortaya koyuyor. Varoluşumuzu tehdit eden bir ateşle kavruluyoruz. O yüzden evet eylemlilik süreci başlamak zorundadır. Bunu diğer paydaşlarla birlikte programlayacağız… Bir hafta-10 gün sonradan başlayarak, gerek mahkemelere, Savcılığa, polise başvurular noktasında gerekse yasa önerilerinin Meclise sunulması noktasında girişimlerimiz devam edecek” dedi.

“Sine-i millet partinin gündeminde mi?” sorusunu da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Meclis bu zihniyete karşı tek mücadele enstrümanı değil ama enstrümanlardan biri… CTP, bu enstrümanın kaybedilmemesi gerektiğini bunca yıllık tecrübesiyle bilir” şeklinde konuştu.

16/08/2023 16:34