Erhürman: Sandık yakındır...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs’ın “KIB-TEK’E 16 kişi daha istihdam edildi” haberi üzerine açıklama yaptı.

İstihdamları eleştiren Erhürman, kamunun vasıflı memurlara ihtiyaç duyduğuna ifade etti.

Erhürman, bugün sesini çıkarmayan örgüt ve kişilerin bundan sonraki süreçte de “kamu verimsiz” gibi sözler kullanmaması gerektiğine dikkat çekerek, Hiçbir örgüt, bundan sonra yok bütçenin bilmem kaçı maaş ve benzeri ödemelere gidiyormuş, yok kurumlarda personel giderleri artıyormuş, yok kamu verimsizmiş hikayesi okumaya kalkmaz umarım!” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"KIB-TEK'e 16 münhalsiz sınavsız istihdam daha" haberine ek, dört bir yandan geçici işçi istihdamı haberleri gelmeye devam ediyor.

Pek çok dairede vasıflı memur ihtiyacı devam ederken!

Bugün sesini çıkarmayan hiç kimse, hiçbir örgüt, bundan sonra yok bütçenin bilmem kaçı maaş ve benzeri ödemelere gidiyormuş, yok kurumlarda personel giderleri artıyormuş, yok kamu verimsizmiş hikayesi okumaya kalkmaz umarım!

Aynı şekilde hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerle kamuda mali disiplin sağlanacağı hayaline kapılmasa iyi olur!

İstikrarlı hükumeti ile KKTC'yi hak ettiği yere taşıyacakmış Sn. Üstel. Belli ki Kıbrıs Türk halkının "hak ettiğinin" bu olduğunu düşünüyor.

Sandık yakındır... Herkes, bu yalanla, talanla, iradesizlikle, basiretsizlikle, beceriksizlikle, cehaletle malul zihniyetin neyi hak ettiğini görecek!