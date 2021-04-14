Erhürman: Saner'in erken seçim önerisi yok hükmündedir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner'in "UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz" açıklamasını sosyal medya üzerinden eleştirdi.

"Bu "öneri" bizim açımızdan yok hükmünde" diyen Erhürman, "Haziran'da ara seçime gidilmek zorunda kalınırsa bunun bütün sorumluluğu hükumettedir" ifadelerini kullandı

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Hükumet programına Ekim'de erken seçim yazıp güven oyunu o programla alan, bununla yetinmeyip Meclis'te Ekim'den önce erken seçim tarihini muhalefet belirlesin diyen Sn. Saner'den Nisan 2022'de "erken seçim" önerisi.

Hükumet bu memlekette "normal" olan hiçbir şey bırakmamaya yeminli gibi!!! Bu "öneri" bizim açımızdan yok hükmünde!!! Bir kez daha söyleyeyim ki bu oyunlarla Haziran'da ara seçime gidilmek zorunda kalınırsa bunun bütün sorumluluğu hükumettedir!!!

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14/04/2021 14:19