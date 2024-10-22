Erhürman: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı önemli

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22/10/2024

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Erhürman: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı önemli

Adıyaman’da dava sürecini takip eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye açıklamalarda bulundu. 

Erhürman, sürecin adaletin sağlanması açısından kritik bir aşamada olduğunu belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamının önemine dikkat çekti.

Erhürman, adil bir yargı sürecinin halkın güvenini sağlamada hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte tutukluluk hallerinin devamı, yargıya olan güveni sarsmamak adına büyük bir gerekliliktir," dedi. Adıyaman’daki gelişmeleri yakından takip eden Erhürman, yargının şeffaf ve tarafsız bir şekilde ilerlemesinin önemine de değinerek, bu tür davaların hem hukuk sistemi hem de toplum açısından taşıdığı önemi hatırlattı.

 

22/10/2024 09:40
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TAGS: tufan erhürman
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