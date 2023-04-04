Erhürman: Sebep olan varsa cezasını çekecek!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “"Sabotaj büyük laf! İki gündür bu halkın çektiği eziyete "sabotaj yaparak" sebep olan varsa cezasını çekecek! Kimse de böyle bir şeyin arkasında duramaz.” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanı 9 trafoda sabotaj tespit edildiğini açıkladı. Bunu sendikanın yapmış olabileceğini düşünmüyorum diye de ekledi. "Sabotaj" sözcüğünü açıklamalarında Ünal Üstel ve Hasan Taçoy da kullandı!

"Sabotaj" büyük laf! İki gündür bu halkın çektiği eziyete "sabotaj yaparak" sebep olan varsa cezasını çekecek! Kimse de böyle bir şeyin arkasında duramaz. Ama sabotaj olduğu kanıtlanamazsa, bu da "hükumet"in demokratik haklara/tartışmaya sabotaj girişimi olarak değerlendirilecek ki bunun bedeli ağırdır! Buraya not düşelim!”

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04/04/2023 19:50