Erhürman: Seçim 2023'e kesinlikle sarkmamalı

CTP Genel Başkanı Erhürman hükümetin Meclis'in bütünü ile haraket etmesi gerektiğini söyleyerek seçimin 2023'e sarkmaması gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV'de Ali Baturay'ın konuğu oldu. Erhürman yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Erhürman “bu kaosu hükümet yarattı, mahkeme çözemez dedi.

Başkan Erhürman, Hükümetin Meclis’in bütünü ile hareket edip, istişare etmek zorunda olduğunu ifade ederek en erken zamanda istişare yapılması gerektiğini ve seçimin 2023’e kesinlikle sarkmaması gerektiğini söyledi.

"Çok hata yapan UBP hükümetleri gördük" diyen Erhürman şimdiki UBP'nin eskiyi mumla arattığını vurguladı

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07/09/2022 16:34