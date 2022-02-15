Erhürman: Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, dövizde yaşanan hareketlenmelerin zamların pek çoğu üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor" dedi.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yapılması planlanan zamlara işaret etti.

Erhürman, “Eczanelerde ilaç yok ve kısa bir süre sonra ilaca yüzde 37,43 zam geliyor. Akaryakıtta okkalı bir zam daha kapıda. Elektrik zammı başta üreticiler olmak üzere herkesin uykularını kaçırıyor. Bunlar dışında da tükettiğimiz pek çok ürün her gün yavaş yavaş zamlanıyor” dedi.

Dövizde yaşanan hareketlenmelerin zamların pek çoğu üzerinde etkisi olduğuna da dikkat çeken Erhürman, şöyle devam etti:

“Ama bizim gelirlerimiz Türk Lirası cinsinden olduğu için alım gücümüz her gün biraz daha eriyor. Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor. Ve kim ne derse desin alım gücünün, öngörülebilirliğin, işletmelerinin sermayesinin, emekçinin ve emek piyasasının korunması "euro'ya endeksleme politikası"ndan geçiyor!”

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15/02/2022 18:58